SpaceX載人太空船抵ISS 將展開科學任務

美國太空探索科技公司奮進號（Endeavour）太空船今早安抵國際太空站（ISS），這批太空人包括2名美國人、1名俄國人及1名阿拉伯聯合大公國太空人，將展開6個月科學任務。

路透社報導，太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號火箭（Falcon 9）搭載「乘龍」（Crew Dragon）太空船Crew-6任務團隊，從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空25小時後，這艘被稱為「奮進號」的乘龍載人太空船在美東時間今天凌晨1時40分後不久和國際太空站（International SpaceStation, ISS）對接。

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）網路直播，在地球上空約240公里處，當國際太空站和太空船串聯以每小時2萬8164公里的速度飛過東非海岸時，這次對接確認成功。

這個由上述4名太空人組成的小組將在太空站上進行200多項實驗和技術示範，從人類細胞在太空生長的研究到微重力條件下材料的可燃性及滅火問題，不一而足。

美國國家航空暨太空總署說，其中一些研究將有助於為未來人類在太空總署的阿提米絲（Artemis）計畫下對月球和更遠地方進行長程探險鋪路。阿提米絲計畫接棒已結束的阿波羅（Apollo）計畫。

國際太空站人員還負責維護和修理太空站，並為其他太空人和貨物載荷的到達和離開做好準備。

這次出任務的4名太空人，分別是美國太空人波溫（Stephen Bowen）和霍博格（Warren Hoburg）、俄羅斯太空人費德耶夫（Andrey Fedyaev），以及第2名來自阿拉伯聯合大公國的太空人尼雅迪（Sultan al-Neyadi）。

Crew-6團隊的4名太空人受到目前在國際太空站的7名太空人熱烈歡迎，這7名太空人中有3名美國太空人，其中包括太空站指揮官曼恩（Nicole AunapuMann），她是第1位飛往太空的美國原住民女性，另外還有3名俄羅斯太空人和1名日本太空人。