影／她分享獨佔整排座位秘訣：登機前10分鐘這樣換位

搭機時總是覺得座位很擠？紐西蘭一名網友近期分享自己獨享「整排座位」的小技巧，讓網友全都讚爆直說真是太聰明了！

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，今年28歲的切爾希（Chelsea Badger）是名攝影師，她常在TikTok上分享許多生活影片。近期她預計從紐西蘭搬到澳洲，準備搭乘飛機前往雪梨，便在影片中分享她獨享座位的方法。

原來她在登機門即將關閉前十分鐘先打開App查看剩餘座位，接著記下有空位的位置。因為距離登機時間太近，不能直接在App上改座位，但只要在登機時向地勤人員提出要更換座位，就可以順利換到旁邊沒有人的座位，切爾希也因此換到一排只有她一人的獨享座位。

影片發布至今已經有超過30萬次點閱率，有不少網友留言說要自己去試試看，有網友強調：「這麼做是合法的」，還有人說這方法太聰明了，根本是找空位的「智慧自動對焦」，其他人也分享自己成功換到空座位的經驗。不過有網友提醒，這樣的方法不適用所有航空公司，之前他就曾失敗過。