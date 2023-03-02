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澳電廠打造再生能源卻讓工人吃「包蛆牛排」 員工氣炸喊罷工

聯合新聞網／ 綜合報導
工人的飲食品質很差，不僅有超大菜蟲，連牛排都長滿了蛆。圖擷自每日星報
工人的飲食品質很差，不僅有超大菜蟲，連牛排都長滿了蛆。圖擷自每日星報

澳洲總理於2017年時宣布興建雪山水電（Snowy Hydro）2.0水力發電廠，截至目前為止仍未完成，近期更傳出當地工人因為不滿飲食品質揚言罷工。

據《每日星報》（Daily Star）報導，位於澳洲新南威爾士州雪山的雪山水電公司為該州政府獨資公司，該公司擁有的Snowy 2.0水力發電廠是澳洲最大的可再生能源設施。澳洲政府計劃在當地挖出一條長達27公里長的隧道，藉此連接兩座水壩，並興建地下發電廠。

興建過程不易，但工人卻沒有獲得相對應的對待。據報近期澳洲工人工會接獲當地工人踢爆，在施工現場每天提供的菜色都很差，不只青菜上有菜蟲，有時要吃有雞母蟲的馬鈴薯餅，甚至還有長滿蛆的牛排。工人為了果腹，必須自己準備鮪魚罐頭和泡麵。

現在有越來越多人提出抗議，還有工人揚言罷工離職。工會秘書卡利南（Tony Callinan）在受訪時怒批施工現場的管理根本有問題，就連監獄的囚犯吃得都比工人還要好。

他提到，這些工人平時已經被迫要住在偏僻的營地裡，居住品質不佳也沒有什麼娛樂，現在竟然還被迫要吃長滿蛆的食物。他認為施工現場的安全規範也不符標準，痛批施工現場根本是「一場等待發生的悲劇」。

澳洲

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