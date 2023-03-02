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歐洲考古冰河期 少數族群有機會生存

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
德國科學家2日的研究，又完整了一部分的歐洲古人類的遷徙史。（Wikimedia Commons）
德國科學家2日的研究，又完整了一部分的歐洲古人類的遷徙史。（Wikimedia Commons）

科學家找到歐洲人的起源？歐洲科學家近日發現，歐洲的史前時代人類在冰河時期會遷移到溫暖地區避寒，但只有在法國、伊比利半島一帶的族群有成功生存，在義大利的族群仍不敵氣候變遷威脅。未參與此研究的人類學家奧蘭多表示，希望能藉此揭開古人類遷徙的路線，對於現代人類的起源有更多認識。

族群熬不過冰期

根據《美聯社》報導，來自德國杜賓根大學的研究團隊1日在自然科學最頂尖的學術期刊《自然》發表論文，研究內容是關於歐洲古人類之一的葛瓦蒂安（Gravettian）文明的遷徙路線解密。

研究發現，同樣是葛瓦蒂安文明，在末次冰盛期（冰河作用最強）的時候，在義大利的族群無法熬過冰期，但如今的法國、伊比利半島卻有族群存活。

另外，義大利的族群在考古上年代早於西歐的族群，隨後義大利黑皮膚、黑眼珠的葛瓦蒂安人就被藍眼珠、從巴爾幹半島來的東歐人種取代，而在西班牙的葛瓦蒂安人在1.5萬年前又與東歐、英格蘭來的人種混合，而這個研究凸顯氣候變遷對於人類遷徙的巨大影響。

解密歐洲民族起源

自然期刊》提到，團隊分析116個基因樣本與240個考古樣本，這些出土殘骸的年代分別從史前4.5萬年到5千年不等。葛瓦蒂安人最後的基因足跡是在史前8千年，後來從安納托里亞來的人種就變成歐洲的主要民族。

法國土魯斯大學人類與基因學系的教授奧蘭多表示，這顯示氣候變遷對人類行為的影響，還有歐洲民族的交流比想像還要複雜，「現代人類並沒有單一起源，」奧蘭多說。主導研究的杜賓根大學教授伯茲則說，希望藉由此研究，對巴爾幹那邊的人種起源，還有其他古人類的遷徙有更多了解。

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義大利 氣候變遷

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