日本AV帝王清水健遭恐嚇！女員工偷「重要文件」勒索1000萬 下場曝光

日本的AV業界壯大，有不少男優女優在AV取得名聲一定名聲後就會開創自己的事業。早前知名AV帝王清水健亦開設了一家女性專用風俗店，最近就被日媒爆出有員工偷走客人個人資料，恐嚇清水健索求5000萬円（約新台幣1000萬）。

AV男優清水健至今出演作品已經超過1萬部，但除了參與拍攝之外，也經營自己的YouTube，同時有在網上及出書分享性愛知識。因希望女性的「性」可以更自由，他在2021年8月開設了女性專用風俗店「スイートスポット」（Sweet Spot），1年365日24小時營業。日前《文春オンライン》就爆出店裏有女性員工因向清水健勒索5000萬円（約新台幣1000萬）而被捕。

清水健回應《文春》訪問時指受恐嚇事件屬實。表示有兼職女員工將存有客人及治療師個人資料的公司手機和事務所的鎖匙私自帶走，並威脅清水健若想她歸還就要付錢。

這位女員工是29歲的吉野まり。據報她大學畢業後短暫在一般企業任職，之後立志成為偶像，2016年參加偶像計劃成為「仮面女子」的候選成員，但在2019年已畢業。清水健指她在風俗店創立當時便開始任職，主要負責前台、文書工作及接聽電話。

涉事員工29歲吉野まり。 圖／擷自《文春オンライン》

事發於2月17日下午3時左右，前一天晚上11時開始上班的吉野因工作態度問題而被店舖幹部訓話。被這件事激怒的吉野用她私自帶走的公司手機封鎖辦公室電腦，令他們不能登錄共用的LINE帳號。之後向幹部發訊息道「如果不想我向文春洩露情報就給友情價20萬（約新台幣4萬）啦」，提到店舖銷售額後表示「還是給5000萬（約新台幣1000萬）吧，這樣我就不和文春爆料」、「洩露客人情報，清水健名譽也會受損，沒問題嗎？」。

及後亦聯絡正在海外公幹的員工嘗試說服對方，以會失去社會信賴為由勒索金錢，更指會找直播主爆料。店舖邊繼續與吉野溝通同時，亦向東京警視廳新宿警察局報案。最終在事發兩天後的2月19日上午10點左右，吉野就在家中被捕。有不少日本網友同情清水健竟因小事而被恐嚇，但亦有人認為店舖應更小心管理客人和治療師的個人資料，不應將存有資料的手機隨便交給員工。

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文章授權轉載自《香港01》