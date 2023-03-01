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妹子腿遭奈良鹿咬成茄子就醫還被笑 過來人曝恐怖回憶：以為會被殺

聯合新聞網／ 綜合報導
餵食仙貝給奈良公園裡的鹿，是件讓遊客又愛又怕的體驗。示意圖。法新社
餵食仙貝給奈良公園裡的鹿，是件讓遊客又愛又怕的體驗。示意圖。法新社

造訪日本古都之一的奈良，遊客不免俗的總會到奈良公園餵鹿，不過當地鹿群脾氣差可說人盡皆知，觀光客受傷事件屢見不鮮。一名女網友發文訴苦自己遭奈良鹿偷襲，釣出另一人分享求學時的恐怖回憶，大嘆日本的鹿很可怕「差點以為我會被殺掉」。

一名女網友在Dcard「在奈良被鹿咬到哭是否搞錯了什麼」為題發文，她提到和朋友興高采烈赴日本旅行，當行程走到奈良時「肯定要看看鹿的嘛」，原PO買好鹿餅後，瞬間遭奈良公園的鹿群包圍，但手上鹿餅的包裝卻無論如何都撕不開，此時她卻突然遭一旁的鹿狠狠朝大腿咬一口，起初還無感覺，10秒後卻痛得放聲大哭。

奈良公園的鹿咬人力道之狠，原PO回憶「真的痛到受不了」，把手上鹿餅交給旅伴處理後，馬上跑去路旁蹲下繼續哭。另外，原PO表示當晚檢查傷口除了有咬痕、腫脹外，還有一圈微微瘀青痕跡，4天後傷口除了腫脹未消，瘀青範圍還擴大宛如茄子。

原PO提到，回台後因為瘀青持續擴散決定就醫，想不到醫生聽到受傷過程後先是愣住3秒，隨後雙手張開擺在頭上比出鹿角形狀，問道「是這個鹿嗎？」得到原PO肯定答案後，醫生毫不留情面仰頭大笑，甚至連擦完藥走出診間後，還能聽到醫生和護理師的笑聲。原PO最後提醒大家，「鹿真的很派（台語，脾氣差的意思）」，萬一遇上鹿餅包裝拆不開就整疊丟出去，「不要像我一樣被啃」。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，「抱歉，但真的很好笑」、「原本想說是在哭什麼，結果看到圖片也太痛…」、「買了餅還沒餵到，被咬倒貼醫藥費，真是…鹿不敷出」、「我之前也被咬我的肚子，餅乾直接丟出去，回飯店肚子一團瘀血」、「原本以為會像餵狗狗那樣很和善，結果根本不是這樣，每隻鹿都像餓死鬼一樣瘋狂的咬殺你的四肢」。

另外有網友分享自己在日本求學時的可怕經驗，她回憶之前學校在山上，晚間從超商買完東西正準備回宿舍時，突然聽到山坡方向有聲響，察看發現「兩對眼睛看著我」，毛骨悚然經歷讓她大嘆「日本的鹿真的很恐怖」、「差點以為我會被殺掉」。

一名女網友向網友大吐苦水，她原本打算在奈良開心餵鹿，殊不知遭鹿狠咬一口，當晚檢查傷口不僅有咬痕還紅腫瘀青。圖／取自Dcard
一名女網友向網友大吐苦水，她原本打算在奈良開心餵鹿，殊不知遭鹿狠咬一口，當晚檢查傷口不僅有咬痕還紅腫瘀青。圖／取自Dcard

一名女網友在奈良遭鹿慘咬，事發4天後傷口不僅腫脹未消，瘀青還惡化擴散。圖／取自Dcard
一名女網友在奈良遭鹿慘咬，事發4天後傷口不僅腫脹未消，瘀青還惡化擴散。圖／取自Dcard

奈良 日本 Dcard

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