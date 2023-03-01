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美國畢業生平均薪資10科系「吊車尾」 這行做到中年也難翻身

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美國畢業生平均薪資10科系「吊車尾」 這行做到中年也難翻身

聯合新聞網／ 綜合報導
畢業生示意圖。圖／Ingimage
畢業生示意圖。圖／Ingimage

科系的選擇真的會影響未來的收入嗎？根據《CNBC》報導，一份紐約聯邦儲備銀行最新的調查指出，主修神學和宗教的畢業生，在大學畢業五年後的平均年薪僅有36,000美元（約新台幣110萬元），在所有科系中薪資墊底。緊接著，如家庭和消費者科學、社會服務、心理學、表演藝術及休閒和酒店專業的畢業生，在畢業五年後的年收入也都不到40,000美元（約新台幣122萬元）。

調查整理出各科系學生畢業五年內的平均年薪，倒數前10名分別為神學與宗教（36,000美元）、社會服務、家庭和消費者科學、心理學、休閒和酒店專業、表演藝術、早期兒童教育、小學教育、特殊教育、各類教育（40,000美元），皆少於應屆畢業生平均至少6,500美元（約新台幣19萬元）。

相反地，能領到最高年薪的科系，則落在現下熱門的「STEM【STEM】意即科學（science）、技術（technology）、工程（engineering）和數學（math）的首字母縮寫詞。」領域。畢業五年後，前10名最高平均薪資科系大部分皆為工程領域，其中化學工程又以平均薪資75,000美元（約新台幣229萬元）奪冠。

值得注意的是，雖然教師有較佳的工作保障、假期和退休金，但工資主要由美國各州政府支付，然而薪資卻未隨通膨調漲，因此為低薪主因。扣除教育專業，調查也追蹤從各專業畢業的35至40歲中年人士收入，最低科系仍為神學和宗教，年薪漲幅僅16,000美元（約新台幣48萬元）。

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