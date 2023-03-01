高麗菜很快就腐爛？日本主廚曝1保鮮妙招：放1個月口感仍清脆

高麗菜買回家，菜葉很快腐爛怎麼辦？一名日本餐廳的主廚便在推特上發文，分享一簡單妙招，照著做就能讓高麗菜保持長達一個月的清脆口感。而該推文被臉書粉專轉發後，也讓許多台灣網友感到吃驚，表示「原來可以這樣！」

一名日本的餐廳主廚在推特發文，分享保存高麗菜的妙招，表示只要將牙籤插入高麗菜的芯，高麗菜就能保持一個多月的清脆口感。該名主廚同時說明原理，指出高麗菜、萵苣、大白菜等蔬菜被採收仍會繼續生長而導致腐爛，而插上牙籤此方法，便是用於防止它們生長。

推文被台灣的「iCook愛料理」臉書粉專轉發後，也引來許多網友驚訝表示「長知識了」、「真的嗎？明天買一顆試試看」、「謝謝分享」、「這原理是讓高麗菜覺得自己沒死」、「原來可以這樣！」。也有網友分享保存高麗菜的經驗，「我把芯挖掉塞廚房紙巾後，把紙巾整個噴濕，之後放進密封袋可以多放半個月」、「（芯）直接切十字就好了，之前看日本節目有教」。