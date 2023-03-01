10位男童慘淪性奴 13歲已被迫服壯陽藥與8女性交 原因超驚悚

未成年小童竟然淪為「性奴」？外媒報道，敘利亞官員在一處拘留中心發現多名未成年小童遭到不人道對待，更被迫服下壯陽藥物，於數天內與8名女性進行性行為，甚至被女性性侵，旨在為極端組織伊斯蘭國（ISIS）誕下新一代「戰士」，而受害小童或多達10人。

綜合外媒報導，敘利亞國防官員在北部一處營地發現至少10名男童，他們當時被伊斯蘭國婦女藏在地下隧道裏，事後被送往康復中心接受治療。

其中13歲的艾哈邁德（Ahmet）和14歲的哈米德（Hamid）表示，他們在營地被限制自由，更被強餵壯陽藥物與伊斯蘭國女性發生關係，短短數天已與8名女性進行性行為。另據報道，有男童遭到性侵，更有男童服用壯陽藥後暈倒要送院救治。而男童被餵壯陽藥強制性交，原因是想讓婦女懷孕誕下更多孩子，令組織可以延續下去。

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文章授權轉載自《香港01》