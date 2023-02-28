路透社記者遭冒名 疑欲獲取異議組織信息

自去年11月中國多地出現反對清零政策的抗議活動以來，網上陸續傳出有人遭到中國警方「秋後算賬」的消息。而就在最近，又發生有人冒用路透社記者的身份，試圖借此接觸活動人士並獲取信息。

路透社報導稱，該社駐上海記者Brenda Goh和駐香港記者Jessie Pang的身份被盜用，不明人士以兩位記者的名義創立了虛假的社交媒體帳戶，以此聯系活動人士、詢問集會抗議的具體細節。

記者證過期

上周六（2月25日），澳大利亞華裔藝術家巴丟草（Badiucao）率先在推特上披露了假冒者的行為。根據他提供的對話截圖，自稱是新加坡人的假記者以Jessie的假名通過Instagram和Telegram的平台與巴丟草接觸。為了取信於巴丟草，假記者提供了路透社駐香港記者Jessie Pang的記者證照片，不過該記者證卻是過期的。巴丟草透過向Jessie Pang本人的推特求證後發現，先前在Instagram和Telegram與他聯系的Jessie是假冒的。

巴丟草指出，這很可能是中共為了打擊異議人士的操作，其目的是滲透政治圖文創作團體《公民日報》以及其他異議組織

在持續追蹤之後，巴丟草提到，自稱是Jessie Pang的假記者以及另外一名也被不明人士盜用了身份的記者Brenda Goh曾經以假帳號與「加速翻車新聞社」、「燭火shinning」以及「BNO英國參軍」等團體聯系過。

路透社：將采取適當行動

當身份被揭露後，這些假記者的通訊及社交媒體帳號均已被刪除。被牽涉其中的記者Brenda Goh和Jessie Pang本人隨後皆在推特上表示身份遭到冒用，澄清與中國活動人士聯系的並非他們。路透社則稱，兩名記者的官方社交媒體帳號未被黑客入侵，但目前也無法確定誰是假記者身份的幕後推手。一位路透社的發言人說：「我們正在調查對路透社記者的冒名頂替和盜用記者證的事件，並將採取適當行動」。

《公民日報》自去年以來報導了許多抗議清零政策的示威活動，也一直是抗議者之間分享信息的渠道。該團體的一名管理員向路透社表示，盜用身份行為的背後很可能有中國政府的參與。不過，該管理員沒有提供任何證據來支持這一說法。

（綜合報導）

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