少年淪性奴！被迫吞藥與8女「瘋狂連結」 只為幫IS生下一代戰士

極端主義竟讓孩童淪為成犧牲者！外媒指出，敘利亞官員在一處拘留中心發現2名未成年少年遭不人道對待，伊斯蘭國（IS）逼迫2人吞壯陽藥物，並在短時間內接連與多名女性發生性關係，藉此增加生育率，替IS生下新一代的戰士們。據悉，受害少年恐多達10人。

根據《每日郵報》報導，敘利亞國防官員在哈塞克省的al-Hol營地發現2名受害少年，13歲的艾哈邁德（Ahmet）和14歲的哈米德（Hamid）表示，他們在營地遭限制自由，不僅被迫與伊斯蘭國的女性們發生關係，還會被強制餵食壯陽藥物。短短幾天的時間內，他們就被要求與8名女性進行性行為，甚至有少年遭婦女性侵。

伊斯蘭國以極端行徑刺激生育率，為增加「新一代戰士」的人數，他們控制營區的少年們，並令其淪為「性奴」，逼迫他們與伊斯蘭婦女們「瘋狂進行連結」，藉此讓女性們懷孕，且類似行徑在多個營區都有案例。報導中指出，al-Hol營地中約有5萬名敘利亞人和伊拉克人，其中有近2萬人是兒童，其餘皆為伊斯蘭國的婦女、妻子和寡婦。

敘利亞官員獲報後隨即進行救援行動，他們在一處地下隧道中發現被藏匿的艾哈邁德和哈米德，並成功解救其餘8位遭受類似惡行的小男孩，將眾人送往康復中心接受治療。