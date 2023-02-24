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超勵志！11歲前都不會說話 男子現成為劍橋最年輕非裔教授

聯合新聞網／ 綜合報導
年僅37歲的傑森雖然曾被診斷出發展遲緩，卻仍進入劍橋任教，過程超級勵志。圖擷自每日郵報
年僅37歲的傑森雖然曾被診斷出發展遲緩，卻仍進入劍橋任教，過程超級勵志。圖擷自每日郵報

這位大學教授的經歷真的超勵志！劍橋大學一位新任教授，小時被診斷出患有自閉症與全面性發展遲緩，之後靠著母親不放棄的教導與自身努力，成功完成學業，還成為劍橋大學最年輕的非裔教授。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，今年37歲的傑森（Jason Arday）在11歲之前連說話都不會，還一直到18歲才學會寫字，原本還有人告訴他可能要住進病人專屬的輔助照護中心（assisted accommodation）。令人感動的是，傑森的媽媽並沒有放棄他，透過音樂來協助兒子發展語言能力。

一開始傑森在社區大學取得紡織及體育的中等教育普通證書（General Certificate of Secondary Education，GCSE），接著才又拿到英國的BTEC高級文憑。22歲那年，傑森開始思考是否要攻讀研究所，當時因傑森的大學導師鼓勵他，並告訴他「我相信你一定可以做到」，才讓傑森相信自己並下定決心。

傑森後來在利物浦約翰摩爾斯大學（Liverpool John Moores University）和倫敦布魯內爾大學（University London）獲得兩個碩士學位和一個教育研究博士學位。現在的傑森也在大專院校擔任體育老師，同時還一邊在進修社會學。

2021年，他受邀到格拉斯哥大學（University of Glasgow）教導社會學，現在又成為劍橋的教授。雖然曾經一度被診斷出有發展遲緩，現在他卻成了劍橋大學最年輕的非裔教授，更是全英國少數的非裔教授之一。

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