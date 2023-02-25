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富士山山頂算誰的？50年前判決給意外答案：靜岡和山梨皆非

聯合新聞網／ 綜合報導
富士山山頂地段並沒有被劃分歸屬在哪個縣。圖片來源／ingimage
富士山山頂地段並沒有被劃分歸屬在哪個縣。圖片來源／ingimage

富士山日本最具代表性的景點之一。在日文裡，「223」因為發音近似「富士山」，因此2月23日也被稱為「富士山之日」。不過，關於富士山，還有許多不為人所知的秘密與規範存在。

根據日本媒體「grape」報導，若是問「富士山位於日本哪個縣」時，有的人或許會回答「靜岡縣」，也有人可能會回答「山梨縣」。不過，根據日本最高法院在1974年判決結果，儘管山上的「富士山本宮淺間大社」屬於靜岡縣，但山頂部分的土地還尚未登記，所以並未明確劃分是哪一縣。而整座富士山內區域，則橫跨靜岡與山梨，因此答案應該是「靜岡縣與山梨縣」才對。

富士山本宮淺間大社。圖擷自富士山本宮淺間大社官網
富士山本宮淺間大社。圖擷自富士山本宮淺間大社官網

如今的富士山，已經被登錄為世界遺產。不過，包括淺間大社，以及境內的湖泊、瀑布等25個景點，也都隨著富士山的登錄，一起被打包算進去。因此這些地方，也能夠被稱作是「世界遺產」。

作為世界遺產，富士山內當然也有許多禁止事項。包括「動植物的捕捉或採集」、「擅自帶走熔岩」、「塗鴉」、「放牧飼養動物」、「設置帳棚」、「設置篝火」等等。特別是五合目到山頂的地區，一切生態景觀都受到保護，像是張貼任何物品或塗鴉記號都不行，是遊客們必須注意的地方。

富士山 日本

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