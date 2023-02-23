別丟手機電池！名古屋清潔隊最怕周三 垃圾車被丟這些東西就起火
平時倒垃圾時，做好垃圾分類很重要。除了能夠做到資源回收之外，也要防止一些危險的物品，被當一般垃圾倒入垃圾車內，可能會引發意外。近來在日本，就因此發生了一場火警。
根據日本媒體「メーテレニュース」報導，名古屋市近來的垃圾車，在星期三收「不可燃垃圾」時，發生了垃圾車起火的意外，造成一時濃煙瀰漫，必須封鎖道路來滅火。經過調查，發現這次起火的元兇，在於有民眾丟棄了打火機，才會引燃火勢。
報導指出，其實類似的垃圾車火警，已經不是第一次發生。每當收不可燃垃圾這一天時，總是容易碰到有民眾丟棄危險物品，像是瓦斯罐、一般電池、手機電池之類的東西，往往容易起火燃燒。特別是現在人手一機，使得手機電池最容易被誤丟，清潔隊員只能在收垃圾時特別注意，以免產生意外。
因為電池類物品出事頻率高，名古屋市只好在去年7月，改變收垃圾的規定，讓每週有一天專門收取這類物件。然而在今年1月，市內還是發生了12起垃圾車火災事故，2月至今也已經累積3起。特別容易發生火災的週三，則被稱為「魔之水曜日」。在地消防隊員，只能夠加強宣導，呼籲民眾確實做好垃圾分類，別再讓意外發生。
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