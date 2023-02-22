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寧願坐牢！她曝澳洲買車票少做1事恐噴6200 網驚：現在才知道

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台灣網友發文表示，自己到澳洲打工度假雖然買了月票，但因為少做一件事，被視為逃票者。示意圖／ingimage
一名台灣網友發文表示，自己到澳洲打工度假雖然買了月票，但因為少做一件事，被視為逃票者。示意圖／ingimage

在國外乘車時，若逃票被抓到，便會面臨高額的罰金。一名台灣網友便發文，表示自己到澳洲打工度假雖然買了月票，但因為少做一件事，被視為逃票者，當下得知恐面臨300澳幣（新台幣約6244元）的罰金，讓她大嘆「我寧願去坐牢」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己剛到澳洲打工度假一個多月時，就買了4週的月票，價格為154澳幣（新台幣約3205元），每次搭車原PO都心如止水，「沒在怕遇到查票的，查越多次我買票的錢越值得！」

某天下班搭電車時，原PO被查票員攔下，當查票員拿出機器要她感應卡片時，原PO說自己有買月票，但查票員卻說「上面顯示妳沒有買票！」原PO隨後告知購買月票的日期、價格，而查票員用機器查詢後，則回答「妳的確有買月票，但妳沒有開卡啊！」、「所以妳免費搭了7天的車，妳還是算逃票」。

由於原PO全程配合，查票員感受到原PO不是故意逃票的人，語氣也放軟，也安慰原PO最後可能只收到「警告（warning）」，不用罰錢。原PO則苦著臉說「我寧願去坐牢…還不用罰錢…」，讓在場的查票員都非常吃驚。

原PO表示，自己當天回家後就崩潰了「可能是被自己蠢哭了吧」，並期望自己真的只收到警告，「不然快300澳幣（新台幣約6244元）的罰金，我真的欲哭無淚」。而由於過去的買票、儲值的紀錄良好，原PO最終僅收到警告。

經此一事，原PO提醒大家買完月票後，Myki卡（墨爾本的交通卡，類似北捷悠遊卡）裡也要有足夠的餘額，「當你第一次感應成功後才會正式算開啟月票！希望大家不要跟我犯一樣的錯！」

文章一出，網友們便大讚「這篇文給推」、「謝謝分享」、「長知識了」、「原來還要開卡」、「妳寫了這篇文章才知道有開卡這件事」。也有網友分享自身經驗，表示「我剛來的時候也是！我比妳更扯，我搭霸王車十幾天，幸好朋友跟我說『你有去開卡嗎』，我還問『啥開卡』，幸好沒被抓到」。

打工度假 澳洲 墨爾本

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