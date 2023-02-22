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飛行員用飛機運毒受阻 幼子面前「把妻悶死」偽裝自己被銬

聯合新聞網／ 綜合報導
巴比斯痛下殺手謀殺自己的妻子，連家中哈士奇都不放過。圖擷自Instagram
巴比斯痛下殺手謀殺自己的妻子，連家中哈士奇都不放過。圖擷自Instagram

希臘一名男子疑似因為妻子拒絕協助掩飾運毒罪行，竟然在9個月大的女兒面前痛下毒手將妻子悶死，近期還要求減刑，讓死者的父親氣得大罵前女婿太過低級，跟戀童癖者一樣應該受罰。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，2021年5月時，35 歲的巴比斯 (Babis Anagnostopoulos) 當著9個月大的女兒的面，將20歲的妻子卡洛琳（Caroline）和家中小狗悶死，還試圖捏造是外人闖入家中竊盜的假象，希望藉此擺脫罪刑。

據報當時擔任飛行員的巴比斯疑似用飛機運毒，妻子得知後不能接受，表示要離開巴比斯，於是他便對妻子起了殺意。警方到場時發現卡羅琳被悶死，屍體就在9個月大的女兒旁邊，但女兒毫髮無傷。巴比斯在妻子旁邊，但雙手被手銬銬上，眼睛跟嘴巴都被膠帶貼住。兩人家中的寵物哈士奇也被牽繩勒死，掛在家外的籬笆上。

巴比斯扮演受害者身分長達一個半月，直到同年6月17日才承認是自己殺了妻子。當時他向警方打悲情牌，宣稱自己是因為擔心女兒被帶走無人照顧，才會出此下策上演竊盜殺人。

巴比斯因預謀殺人遭判無期徒刑，也因虐殺動物被判處11年零6個月的有期徒刑及21000歐元（約68萬台幣）罰款。但最近他卻稱自己服刑期間表現良好，提出減刑申請。替巴比斯辯護的律師也提出延後開庭的申請，表示自己剛接任巴比斯的案子，需要時間準備。

卡洛琳的爸媽在法庭上痛批，前女婿這樣的行為根本泯滅人性，到現在巴比斯的媽媽都還相信自己兒子是清白的，甚至還羞辱卡洛琳，也讓死者的父母很不能接受。

雖然巴比斯的律師提出延後開庭的申請，但這項要求已遭駁回，聽證會預計將在下個月舉行。

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