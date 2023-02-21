飛機坐哪最安全？搭機坐「這座位」死亡率最低 專家曝原因

乘飛機選擇座位，乘客或會基於想看窗外風景、與洗手間的距離、下機時間、腿部伸展空間等因素去選擇特定位置，但有否想過航空安全問題呢？澳洲中央昆士蘭大學1名教授日前接受採訪，指出雖然飛機是最安全的交通方式，但假如不幸發生空難，機上後排中間位置乃死亡率最低的座位。

澳洲中央昆士蘭大學航空系主任卓利（Doug Drury）引述數據表示，在2019年全球共有近7,000萬航班，死亡人數僅為287人，死亡率為約20萬份之一，相比車禍死亡率102份之一，其實飛機為更加安全的交通工具。他又指出，根據《時代》雜誌針對35年間的航空意外調查，發現後排中間位置，是全飛機最安全的座位，死亡率為28%，中排近通道座位的死亡率則是44%。

卓利解釋，由於中排座位靠近機翼儲放燃料的地方，有起火風險，而前排座位在發生意外時更是首當其衝，飛機最後方的逃生門或成為唯一的逃生出口，坐得近有助逃生。另外，機上後排靠窗或靠通道的座位，則能為中間乘客提供緩衝，因此讓後排中間座位成為死亡率最低的位置。

然而，基於每宗空難的性質，機上死傷情況當然亦有所不同，例如1989年聯合航空232號航班墜毀事件，機上184名生還者，大部分均為頭等艙附近的乘客；而撞山、機頭向下墜毀的空難，全機乘客的生還率則會較低。

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文章授權轉載自《香港01》