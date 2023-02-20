仙氣爆棚！凱特王妃「舊衣重穿」驚艷紅毯 Zara平民價耳環成焦點

英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）2月19日出席英國電影學院獎（BAFTA Film Awards）頒獎典禮，以平民耳環搭配晚裝，優雅打扮別出心裁。

王儲妃凱特19日在丈夫威廉王子（Prince William）陪同下，參與這場被稱為「英國版奧斯卡」的頒獎典禮。

圖為英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）與丈夫威廉王子（Prince William）2月19日出席英國電影學院獎（BAFTA Film Awards）頒獎典禮。 圖／法新社

凱特一向擅長將實惠飾物配搭高級時裝，在今年盛會，她身穿一條經過改裝、曾在2019年穿過的Alexander McQueen白色連衣裙，然後配以Zara價值27.9美元（約新台幣848元）的「平民價」懸垂耳環，與丈夫踏上紅地毯。

凱特身穿一條經過改裝、曾在2019年穿過的Alexander McQueen白色連衣裙。 圖／法新社

凱特配以Zara價值27.9美元（約新台幣848元）的「平民價」懸垂耳環。 圖／擷自Zara

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文章授權轉載自《香港01》