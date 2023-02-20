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仙氣爆棚！凱特王妃「舊衣重穿」驚艷紅毯 Zara平民價耳環成焦點

香港01／ 張顥庭
圖為英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）與丈夫威廉王子（Prince William）2月19日出席英國電影學院獎（BAFTA Film Awards）頒獎典禮。 圖／法新社
圖為英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）與丈夫威廉王子（Prince William）2月19日出席英國電影學院獎（BAFTA Film Awards）頒獎典禮。 圖／法新社

英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）2月19日出席英國電影學院獎（BAFTA Film Awards）頒獎典禮，以平民耳環搭配晚裝，優雅打扮別出心裁。

王儲妃凱特19日在丈夫威廉王子（Prince William）陪同下，參與這場被稱為「英國版奧斯卡」的頒獎典禮。

圖為英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）與丈夫威廉王子（Prince William）2月19日出席英國電影學院獎（BAFTA Film Awards）頒獎典禮。 圖／法新社
圖為英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）與丈夫威廉王子（Prince William）2月19日出席英國電影學院獎（BAFTA Film Awards）頒獎典禮。 圖／法新社

凱特一向擅長將實惠飾物配搭高級時裝，在今年盛會，她身穿一條經過改裝、曾在2019年穿過的Alexander McQueen白色連衣裙，然後配以Zara價值27.9美元（約新台幣848元）的「平民價」懸垂耳環，與丈夫踏上紅地毯。

凱特身穿一條經過改裝、曾在2019年穿過的Alexander McQueen白色連衣裙。 圖／法新社
凱特身穿一條經過改裝、曾在2019年穿過的Alexander McQueen白色連衣裙。 圖／法新社

凱特配以Zara價值27.9美元（約新台幣848元）的「平民價」懸垂耳環。 圖／擷自Zara
凱特配以Zara價值27.9美元（約新台幣848元）的「平民價」懸垂耳環。 圖／擷自Zara

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文章授權轉載自《香港01》

英國 威廉王子 凱特王妃

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