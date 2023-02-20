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禽流感傳染到哺乳類 專家憂成下波新冠

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

禽流感爆發至今已造成1500萬隻家禽死亡，現在更蔓延到哺乳類動物身上！世界衛生組織1月指出，厄瓜多一名女孩成為南美洲首例禽流感個案。專家指出，人畜流傳禽流感的可能性不高，所以對禽流感幾乎沒有免疫力，如果禽流感真的突變為人畜共通的病毒，可能重演疫情隔離措施。

禽流感傳給人類

連線雜誌》報導，許多南美洲國家首度遭遇禽流感H5N1，導致許多禽鳥死亡。但1月開始，祕魯出現大量海獅、水貂死亡事件，死因即為禽流感病毒。儘管目前還沒有大規模傳染給人類的跡象，但禽流感由鳥類傳染給哺乳類動物，成為世界公衛界關注的狀況。

根據資料指出，至少有 60 個國家最近爆發了H5N1病毒，造成美國、歐洲與亞洲家禽業的重大損失。生物學家更指出，不僅是家禽受到嚴重創傷，野生鳥類也有「災難性」的傷害，且人類無法透過撲殺、追蹤疫情等方式來保護野生鳥類。

人類難有抵抗力

半島電視台》報導，禽流感H5N1在鳥類之間主要通過糞便傳遞，傳染病專家沙夫納指出，如果要傳染給人類，病毒必須附著肺部的受體上，意味著僅有容易接觸到鳥類糞便的家禽業工人容易遭到感染，且比較少見禽流感在哺乳類大規模流行的狀況。

世衛組織全球流感規劃主任張文慶表示，禽流感病毒正在突變，跨越種族傳染給哺乳動物族群。他說，雖然目前禽流感對人類威脅不大，但如果禽流感突變成人畜共通或人人共通的傳染病，將成為下一波浩劫，因為人類不曾感染過禽流感，對該病毒幾乎沒有抵抗力。

傳染病專家沙夫納說，開發一種全新的疫苗需要6到7個月的時間，抗禽流感病毒藥物的數量庫存也不多，如果人類真的爆發禽流感疫情，可能將重演新冠肺炎期間的隔離管控等防疫措施。

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