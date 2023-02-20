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First Love拿坡里義大利麵也上榜？外媒評「世界最糟的100種食物」 三日式料理入列

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒評選「世界最糟的100道食物」，有三項日本料理入選。圖擷自TasteAtlas網站
外媒評選「世界最糟的100道食物」，有三項日本料理入選。圖擷自TasteAtlas網站

近來日劇「First Love 初戀」爆紅，讓劇中曾出現過的「拿坡里義大利麵」意外也掀起話題。雖然名字上有「拿坡里」的字樣，但這道菜其實和義大利沒有關係，而是由日本模仿、獨創出來的口味。然而，這道「日本料理」，最近卻被外國媒體，評選為世上最糟糕的食物之一。

以介紹世界各國料理聞名的外國媒體「TasteAtlas」，近來公布了一份「世界最糟的100種食物」榜單。截至20日為止，榜單中有三道日本料理，分別是蒟蒻麵（87名）、米餅（73名）和拿坡里義大利麵（71名）。

消息傳到日本後，有許多網友感到不敢置信，認為「米餅為什麼能夠上榜啊」、「不知道拿坡里義大利麵好吃在哪嗎」、「是因為拿坡里義大利麵比較符合日本人口味，所以外國人不能接受嗎」、「納豆居然沒在榜上」、「我認為食物沒有絕對好壞，只有自己喜不喜歡」。

目前TasteAtlas網站裡，僅對這些料理進行簡單介紹，並沒有特別說明個別食物上榜的原因。現在榜上的第一名，則是來自挪威的傳統起司「Gamalost」。媒體描述這種起司需要花費1到6個月製作，擁有強烈的氣味。另外，榜單上目前還未見台灣料理。

目前排第一的挪威起司「Gamalost」。圖擷自TasteAtlas網站
目前排第一的挪威起司「Gamalost」。圖擷自TasteAtlas網站

日本料理

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