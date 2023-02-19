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6年來最強乾旱 阿根廷農作蒸發150億

台灣醒報／ 記者杜聿鎧╱台北報導

旱季一波接一波，南美農民吃不消！南美洲不正常旱季，阿根廷遭受6年來最嚴重的乾旱，近期部分地區更歷經40度高溫，導致農產出口損失達150億美元。該國環保人士批評政府水土保持不良，是缺水遠因。

150億美元農損

Foreign Policy雜誌》報導，反聖嬰現象籠罩南美，使該地區降雨條件不佳，阿根廷近期部分地區更歷經40度高溫，專家估計此回乾旱將在今年造成高達150億美元的農產出口損失。

因應氣候變遷，阿根廷農民被迫選擇延後作物播種日期，避開近來「第三回」旱季，等待雨季來到。另一方面，電力主要來自水力發電的烏拉圭，則因為乾旱不得不向巴西購電。

溫室氣體排放最高

環保人士指責阿根廷政府並沒有好好保護樹木與水資源，加上高碳排，成為了乾旱的遠因；聯合國氣候委員會資料顯示，拉丁美洲及加勒比地區是世界上農、林業與土地利用產生溫室氣體排放量最高的地區。

路透社》報導，儘管豐收的巴西大豆讓國際糧食價格下降，但同在南美洲的阿根廷就沒那麼幸運，該國遭受6年來最嚴重的乾旱，導致大豆和玉米的產量下降，未來幾天早晨可能發生的結霜，也有機會傷到農作物。

但巴西農業的前景也未必一帆風順，從業人士表示，巴西南端的干旱和北部偶發的暴雨，讓未來大豆和玉米的產量增添變數。可以說南美洲不乏許多的「看天田」，在氣候變遷之際容易受到氣候的極端變化波及。

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阿根廷 巴西 高溫 反聖嬰 氣候變遷

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