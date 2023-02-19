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暖化重擊滑雪賽事 人造雪易肇傷害

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
面對全球暖化影響滑雪運動的狀況，眾多滑雪運動員呼籲，國際滑雪組織應訂定應對氣候變遷的策略，如修改滑雪比賽的時間。（Photo by Province of British Columbia on Flickr under C.C. License）
面對全球暖化影響滑雪運動的狀況，眾多滑雪運動員呼籲，國際滑雪組織應訂定應對氣候變遷的策略，如修改滑雪比賽的時間。（Photo by Province of British Columbia on Flickr under C.C. License）

全球暖化漸嚴重，嚴重影響滑雪運動！對此，眾多滑雪運動員呼籲，國際滑雪組織應訂定應對氣候變遷的策略，如修改滑雪比賽的時間。學者指出，目前許多國家都靠人造雪來進行比賽，但人造雪的賽場較硬、更滑，便運動員嚴重傷害的風險增加，且對環境不友善。

缺雪影響運動員

衛報》報導，隨著全球暖化與氣候危機加劇等問題，許多山區度假勝勝地出現缺雪的狀況。對此，滑雪運動者聯合簽署呼籲，國際滑雪和單板滑雪聯合會（FIS）應儘管發展永續政策，確保未來滑雪比賽能順利進行。

挪威雪地運動員基爾德表示，「世界氣候正在變化，對滑雪運動產生巨大的影響，希望子孫後代都能體驗冬天、體驗滑雪的運動」。此外，運動員也呼籲，國際滑雪會應就氣候變遷，將賽季的時間往後挪移一個月，並建立永續發展部門。

人造雪有安全風險

JapanTimes》報導，北京冬季奧運會剛結束，大多數滑雪運動在人造雪進行，為了研究氣候變遷對冬季奧運的影響，北京拒絕了申辦2030年舉辦冬季奧運的權利。

澳洲學者格爾表示，全球暖化導致世界山脈的雪線逐漸升高，意味著適合舉辦冬季奧運的場館只會愈來愈少，更可能影響到運動員的安全。根據2022 年1月英國拉夫堡大學與民團聯合發布的報告警告說，人造雪會創造出更硬、更滑的表面，導致運動員在競賽中的速度更快，但也會使得運動傷害變得更加嚴重。

人造雪也會對環境造成負面影響，因為人造雪需要比較長的融化時間，將使得積雪下的植物難以長大。對此，格爾建議，面對氣候變遷，國際應該修改冬季奧運的申辦流程，讓冬季奧運在特定幾個比較不受到氣候變遷影響的國家舉行，將運動員的安全風險降到最低。

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運動傷害 奧運 氣候變遷

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