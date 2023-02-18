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無視公告？觀光客染髮弄髒澡堂地板 網友怒噴：回家染啦！

聯合新聞網／ 綜合報導

日本錢湯抱怨有客人不遵守規矩，擅自染髮弄髒了澡堂地板。圖擷自推特
日本錢湯抱怨有客人不遵守規矩，擅自染髮弄髒了澡堂地板。圖擷自推特

公共澡堂「錢湯」是日本常見的設施，不過要享受錢湯，也必須遵守一些相關規範。像是許多錢湯，都禁止染髮、刺青的人進入，以免造成困擾。但近來就有不守規矩的客人出現，影響到店家的環境。

根據日本媒體「grape」報導，位於日本京都市中京區的錢湯業者「初音湯」，近來在官方twitter分享照片，表示有三位疑似是觀光客的女性，擅自在澡堂中染髮。而店家規定則禁止染髮，且公告就貼在入口顯眼處。

結果，因為染色的關係，使得紅色顏料也染進澡堂裡的磁磚縫細中。有常客向店家通報後，業者便警告幾位女性客人。但她們卻回應「我們只是用了染髮洗髮精」，絲毫對自己違規的作為沒有悔意。店家則一直清到隔天四點，才總算把顏料洗乾淨。

日本錢湯抱怨有客人不遵守規矩，擅自染髮弄髒了澡堂地板。圖擷自IG
日本錢湯抱怨有客人不遵守規矩，擅自染髮弄髒了澡堂地板。圖擷自IG

許多網友也覺得客人行為很不應該，紛紛表示「這太過份了，看得我都想出借刷子幫忙了」、「想染髮不會去美容沙龍嗎？要沒錢就在自己家裡染啊」、「我在飯店工作，也碰到有客人做出一樣的事情過」、「應該求償清潔費」、「這真的太沒有常識」、「很多店家都會貼公告，但真的有不遵守的人」。

日本 京都

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