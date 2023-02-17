兩兄弟割喉殺死妹妹 帶著藏屍行李箱搭火車逃逸

阿富汗34歲女子瑪麗安(Maryam H.)因為與丈夫離婚，引發兩名兄弟尤瑟夫(Yousuf H.)和馬赫迪(Mahdi H.)不滿，兩人因此殺害瑪麗安，並將她的屍體藏在行李箱中棄屍，近日兩人已遭法院判決無期徒刑。

根據「每日郵報」報導指出，瑪麗安在2013年與丈夫賽義德(Saeed Habib H.)帶著孩子從阿富汗逃到德國尋求庇護，不過兩人在4年後申請離婚，想不到這個消息引發她的兄弟不滿，要求她戴頭巾，遵守伊斯蘭教法。

瑪麗安不願聽從兄弟要求，她於2021年7月失蹤，3周後被發現陳屍在巴伐利亞州霍爾茨基興(Holzkirchen)山區一個淺墳中，且屍體手腳、嘴巴、眼睛都被膠帶封住，驗屍後確認是被割喉前窒息死亡。

警方翻閱監視器畫面，發現尤瑟夫、馬赫迪提著裝屍體的行李箱搭火車，因此鎖定兩人為兇手。兩人近日開庭時，尤瑟夫還辯稱是與妹妹起爭執時不小心殺人，希望求處較輕徒刑或無罪，最終法院判決兩人謀殺罪成立，判處無期徒刑。