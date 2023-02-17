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稚兒在8年前被繭居男砍死 父痛訴：兇手沒賠償也沒道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位小男孩森田都史在8年前遭殺害，但父親出面表示，兇嫌至今都沒有表達過歉意。圖擷自twitter
日本一位小男孩森田都史在8年前遭殺害，但父親出面表示，兇嫌至今都沒有表達過歉意。圖擷自twitter

2015年2月，一位名叫森田都史的小學五年級生，在自家附近空地玩耍時，遭到一位名為中村櫻洲的22歲男子持刃物刺殺。雖然中村事後被判處16年徒刑，但被害者森田父親出面表示，這幾年兇嫌從未向他表示過歉意，而且賠償金也一毛都還沒付。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，這起事件發生在日本和歌山縣。直到今日，年過70已離婚的森田父親，仍留著案發當時，都史所穿著的羽絨外套。外套上除了滿滿刀痕之外，還殘留有部分血跡，聞起來仍有味道。

森田父親回憶，當天下午三點，學校突然緊急通知他，表示都史捲入意外，目前被送到醫院急救，處在心肺停止的危急狀況。當他趕往醫院，終於見到兒子時，醫療人員已經在兒子身上貼滿繃帶。即使如此，森田父親還是能看到兒子的頭部，明顯遭到嚴重創傷，不久後便回天乏術。

犯下殺人罪嫌的中村，父親是私立大學教授，母親則是公務員，自幼在嚴格的教育中長大，但在高中沒考上後，就漸漸變成繭居族。最讓森田父親傻眼的，是一審判決時，法官以中村沒有責任能力為由，因此只判處16徒刑。即便再上訴過後，沒有責任能力的說法遭到推翻，但刑期卻沒有改變。

民事部分，2018年判處兇嫌應賠償4000萬日圓（約相當於新台幣905萬元）。但森田父親表示，兇手至今一毛都沒付，當初他為了請律師打官司，花了不少的錢。經濟負擔之外，中村至今也從未向森田父親表達過歉意，且等到刑期一滿，就能再度重獲自由。一想到這些，就讓森田父親感到耿耿於懷，即使現在事件已經過了八年，還是會不時想起自己的兒子。

日本 殺人

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