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獨／劉文正詐死？三線索直指他還活著真相

影／換涮涮鍋遭殃！男爽拿自助吧食材離店 灑一地還撿起來吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子偷拿涮涮鍋店自助吧的果乾，並且拍成影片。圖擷自twitter
一位日本男子偷拿涮涮鍋店自助吧的果乾，並且拍成影片。圖擷自twitter

壽司郎事件發生後，儘管當事少年受到輿論的一致撻伐，但是在網路上，卻仍陸續爆出服務、飲食業裡的各種惡搞行為影片。近來遭殃的，則是輪到自助火鍋的業者，還讓網友擔心自助餐飲是否會因此受到影響。

根據日本媒體「J-Castニュース」報導，這次引發爭議的影片裡，有一位拿著煙蒂的男子，在自助涮涮鍋店家「涮乃葉」的停車場，掀開了自己的毛帽。結果從毛帽裡頭，掉出大量的果乾，明顯就是從涮乃葉店面裡的自助吧擅自取走，偷偷放在帽子裡頭的。男子一邊撿起地上的果乾往嘴巴塞，一邊張口訕笑，露出極為挑釁的神情。

這部影片還打上文字「因為太喜歡涮乃葉的果乾，所以裝在帽子裡的TV」。然而，擅自將自助吧的東西帶出店外，涉及竊盜行為。過去曾有一名公務員男子，偷偷將披薩裝袋帶回家，結果被眼尖的店員發現，除了得賠餐廳錢之外，還遭到單位停職三個月處分。

涮乃葉官方受訪後，表示店內規則明記，不能將自助吧的食物拿到店外。不過目前也坦承，對於影片中的男子是誰，線索掌握得還不多，對方也還未向店家聯絡說明或道歉過。

網友們看到影片，則回應「自助餐業要完蛋了」、「這人都什麼德行」、「應該是某個鄉下地方吧，東京中心沒那麼大的停車場」、「如果他把地上的全撿起來吃完就原諒他」、「該通報動物園，提醒他們有猴子逃出來了」、「總覺得壽司郎事件後，讓某些人變得也想用這種方式紅」、「是說涮乃葉的停車場也不能抽煙吧」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

日本 竊盜

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