印夫婦不畏世俗眼光成功產子 成印度首對擁親兒「跨性別父母」

不論在香港或是其他歐美國家跨性別（Transgender） 議題討論愈趨熱烈，而且社會亦漸漸推出不同的政策去協助跨性別族群，藉此讓大眾減低對跨性別人士存有偏見及歧視。眾所周知，印度一直都相對傳統及保守，但是2014年起印度官方承認除了男和女之外的第三個性別，裁定跨性別人士跟所有印度人一樣，擁有平等權利。

早前，印度有一對跨性別夫婦順利誕下嬰兒，成為了印度首對擁有親生子女的跨性別父母，亦是為國家創下歷史。來自印度西南部喀拉拉邦（Kerala）的23歲的Zahad Fazil，原是女性，後變性為男性。夫婦均接受接受荷爾蒙注射治療改變性別，一年半前二人決定生育後，原來女兒身的Zahad就開始停止注射，且Zahad的卵巢和子宮尚未切除，因此最終成功懷孕！

至於伴侶Paval是出身於一個保守的穆斯林家庭，小時候是一名男生，惟家人一直不允許Paval學習古典舞，且強迫她必須剪短頭髮， 導致跟家人的關係變差，最終她決心離家出走。

期間她到了變性人社區中心學習舞蹈，如今成為了一名舞蹈老師。相反，Zahad是來自一個基督教家庭，曾修讀會計師課程，自他決定變性後同樣離家出走，現時於一家超市工作。不過跟家人透過多次溝通後，雙方家人逐漸了解明白他們想法，直到他們懷下愛情結晶品時，家人亦變得接受及給予支持。

Zahad於本月（8日）於醫院順利分娩，他們亦成為了印度首對擁有親生子女的跨性別父母，Paval於個人社交平台表示：「我真的很開心，今天是我可以抱BB的好日子，BB已經喝過奶了，一切都非常好，BB的身心狀況都沒問題，我的伴侶也是。」不過二人未有公開嬰兒的正面照及透露性別和姓名。

或許大眾對於二人的孩子性別及外貌感到好奇，但是他們的難處又有多少人真的能夠真真正正了解呢？無疑現今社會逐漸進步，甚至連傳統、保守、嚴守男女之防的印度都為跨性別人士設立性別承認制。但是，對於跨性別人士而言這只是剛剛起步，他們將要應付不可預測的困難，還有世俗的眼光。不過Zahad及Paval二人不畏世俗眼光，勇敢面對自己向大家及同路人證明「我們」非異類，路途上走過種種困難堅持到最後。

延伸閱讀：

23歲女為愛遠嫁印度誕一子 難忍婚後AA制 因一事被關3天決定離婚

印度女懶理批評堅持留鬍鬚 忠於自我無懼世眾眼光只為自己而活

文章授權轉載自《香港01》