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「困洞穴17日」奇蹟獲救足球少年 傳離奇客死異鄉

香港01／ 撰文：房伊媚
路透社
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泰國少年足球隊野豬隊12名成員及1名教練2018年6月23日在清萊府睡美人洞探險，期間被困，他們最終在17日後奇蹟獲救，事件在全球廣為人知。惟英媒2023年2月15日報道，當時死裏逃生的足球隊隊長多姆（Dom，全名Duangpetch Promthep），在英國留學期間逝世。

英國廣播公司（BBC）2月15日稱，多姆已在英國離世，暫未知他的死因，但有報道指，他生前頭部受傷。

報道指，多姆的母親已將他的死訊告知少年足球隊成員經常到訪、位於清萊府的寺廟Wat Doi Wao Temple。寺廟15日在Facebook發文悼念多姆，並發布少年足球隊成員與僧侶的合照。部份野豬隊成員也在社交媒體上發布多姆的死訊。

多姆生前在泰國非牟利組織Zico Foundation的協助下，取得獎學金到英格蘭（England）留學。多姆2022年以17歲之齡入讀位於萊斯特郡（Leicestershire，又譯李斯特郡）的足球學院Brooke House College Football Academy。

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泰國少年足球隊受困睡美人洞重開　逾2000遊客引頸以待

文章授權轉載自香港01》

泰國 英國 野豬 香港

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