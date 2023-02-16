聽新聞
test
0:00 / 0:00
「困洞穴17日」奇蹟獲救足球少年 傳離奇客死異鄉
泰國少年足球隊野豬隊12名成員及1名教練2018年6月23日在清萊府睡美人洞探險，期間被困，他們最終在17日後奇蹟獲救，事件在全球廣為人知。惟英媒2023年2月15日報道，當時死裏逃生的足球隊隊長多姆（Dom，全名Duangpetch Promthep），在英國留學期間逝世。
英國廣播公司（BBC）2月15日稱，多姆已在英國離世，暫未知他的死因，但有報道指，他生前頭部受傷。
報道指，多姆的母親已將他的死訊告知少年足球隊成員經常到訪、位於清萊府的寺廟Wat Doi Wao Temple。寺廟15日在Facebook發文悼念多姆，並發布少年足球隊成員與僧侶的合照。部份野豬隊成員也在社交媒體上發布多姆的死訊。
多姆生前在泰國非牟利組織Zico Foundation的協助下，取得獎學金到英格蘭（England）留學。多姆2022年以17歲之齡入讀位於萊斯特郡（Leicestershire，又譯李斯特郡）的足球學院Brooke House College Football Academy。
延伸閱讀：
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言