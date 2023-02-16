快訊

好消息！文化成年禮加發至21歲 90萬人可獲1200元

侯友宜是否參選 關鍵在三場選戰與誰能下架民進黨

呼吸不順 女子檢查發現牙醫螺絲釘卡肺部

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙一名女子因為呼吸不順到醫院檢查，發現自己肺部卡了一顆螺絲。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
西班牙一名女子因為呼吸不順到醫院檢查，發現自己肺部卡了一顆螺絲。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

西班牙一名女子因為經常出現呼吸不順、呼吸道感染等症狀決定到醫院檢查，沒想到醫生一看竟發現她肺部卡了一顆螺絲，讓醫生都看傻了眼。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名不具名的西班牙女子今年70歲，近期她經常出現呼吸不順、呼吸道感染等症狀，於是到蓬特韋德拉（Provincia de Pontevedra）省的醫院檢查，醫生替她做肺部X光檢查，才發現她肺部卡了一顆9毫米長的金屬螺絲。

醫生隨後用支氣管鏡進入女子肺部拍攝，發現這顆螺絲就「鑲」在她的呼吸系統中，往前追蹤就醫紀錄，才發現這顆螺絲應該已經躺在女子肺部八個月。

從內視鏡的影像中可以看見螺絲卡在呼吸系統中。圖擷自紐約郵報
從內視鏡的影像中可以看見螺絲卡在呼吸系統中。圖擷自紐約郵報

原來女子在八個月前到牙醫就醫進行植牙，當時醫師替她裝了兩個植入物，再裝上癒合帽（healing abutment），女子可能是不小心將植牙的螺絲吸入肺部。

在經歷幾小時手術後，醫師成功將異物取出，女子已經出院，復原狀況良好。女子並非第一個把異物吸入肺部的個案，2022年9月，一名病患找不到鼻環，身體又出現異狀，檢查時發現鼻環已經躺在肺部五年。

支氣管 手術 牙醫

延伸閱讀

影／神力女超人？加入TikTok挑戰 她用胸部夾起13公斤桌子

經常莫名聞到火柴、煙火味 男子一檢查才知「腦中長瘤」

影／數位建築師！女子辭去超市工作在虛擬世界蓋房月入14萬

疑戀童癖怕被警方逮捕 男子切下生殖器裝進罐中

相關新聞

驚！日本福岡百隻河豚屍體被沖上沙灘 專家曝可能原因

日本新潟縣糸魚川市日前發生沙丁魚集體死亡事件，引發居民憂心是否為災難前兆，此外，九州福岡市志賀島14日也傳出上百隻河豚集...

影／換涮涮鍋遭殃！男爽拿自助吧食材離店 灑一地還撿起來吃

壽司郎事件發生後，儘管當事少年受到輿論的一致撻伐，但是在網路上，卻仍陸續爆出服務、飲食業裡的各種惡搞行為影片。近來遭殃的，則是輪到自助火鍋的業者，還讓網友擔心自助餐飲是否會因此受到影響。

呼吸不順 女子檢查發現牙醫螺絲釘卡肺部

西班牙一名女子因為經常出現呼吸不順、呼吸道感染等症狀決定到醫院檢查，沒想到醫生一看竟發現她肺部卡了一顆螺絲，讓醫生都看傻了眼。

印夫婦不畏世俗眼光成功產子 成印度首對擁親兒「跨性別父母」

不論在香港或是其他歐美國家跨性別（Transgender） 議題討論愈趨熱烈，而且社會亦漸漸推出不同的政策去協助跨性別族群，藉此讓大眾減低對跨性別人士存有偏見及歧視。眾所周知，印度一直都相對傳統及保守，但是2014年起印度官方承認除了男和女之外的第三個性別，裁定跨性別人士跟所有印度人一樣，擁有平等權利。

「困洞穴17日」奇蹟獲救足球少年 傳離奇客死異鄉

泰國少年足球隊野豬隊12名成員及1名教練2018年6月23日在清萊府睡美人洞探險，期間被困，他們最終在17日後奇蹟獲救，事件在全球廣為人知。惟英媒2023年2月15日報道，當時死裏逃生的足球隊隊長多姆（Dom，全名Duangpetch Promthep），在英國留學期間逝世。

義大利極右派總理循規蹈矩 反讓歐洲領袖陷入兩難

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）出身極右派「義大利兄弟黨」，她去年十月上任前，許多人都擔心，她會像匈牙利總理奧班那樣，挑戰歐洲核心價值。現在100天過去了，梅洛尼令人意外地展現務實傾向，反倒讓歐洲領袖不知該拿她怎麼辦，是與她保持距離，還是拉近關係？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦