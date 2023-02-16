呼吸不順 女子檢查發現牙醫螺絲釘卡肺部

西班牙一名女子因為經常出現呼吸不順、呼吸道感染等症狀決定到醫院檢查，沒想到醫生一看竟發現她肺部卡了一顆螺絲，讓醫生都看傻了眼。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名不具名的西班牙女子今年70歲，近期她經常出現呼吸不順、呼吸道感染等症狀，於是到蓬特韋德拉（Provincia de Pontevedra）省的醫院檢查，醫生替她做肺部X光檢查，才發現她肺部卡了一顆9毫米長的金屬螺絲。

醫生隨後用支氣管鏡進入女子肺部拍攝，發現這顆螺絲就「鑲」在她的呼吸系統中，往前追蹤就醫紀錄，才發現這顆螺絲應該已經躺在女子肺部八個月。

從內視鏡的影像中可以看見螺絲卡在呼吸系統中。圖擷自紐約郵報

原來女子在八個月前到牙醫就醫進行植牙，當時醫師替她裝了兩個植入物，再裝上癒合帽（healing abutment），女子可能是不小心將植牙的螺絲吸入肺部。

在經歷幾小時手術後，醫師成功將異物取出，女子已經出院，復原狀況良好。女子並非第一個把異物吸入肺部的個案，2022年9月，一名病患找不到鼻環，身體又出現異狀，檢查時發現鼻環已經躺在肺部五年。