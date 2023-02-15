別再想賣車給年輕人？調查：Z世代不喜歡開車！

摘要 1. Z世代的新趨勢是「不想開車」。與年長一輩不同，他們不認為汽車是通往自由的門票或重要人生里程碑。 2. 年輕世代不想開車的原因，包含把車子視為服務、對駕車技術感到焦慮、財務成本上升、環境意識高漲等。 3. 專家解釋，但這也反映了對年輕人而言，結婚、生子、搬家、加入職場等人生變化不斷被延後，呼應了不想買房而與父母同住的原因。

對年輕人而言，現在最潮的趨勢是「不開車」。

「我爸媽一直給我壓力，要我去買一台車，但我現在還不需要啊。如果有緊急狀況，我會叫Uber，或直接打給911（緊急電話）。」美國賓州24歲的民眾柯爾（Madison Corr）如此表示——這，也成為了新的Z世代趨勢。

他們是真心不想開車！《華盛頓郵報》統計，1997年，當時20至25歲的美國人，多達9成都擁有駕照，但該比例卻在2020年降至8成；16至17歲擁有駕照的比例，在同一時期更是下滑近20％。

汽車市場研究公司Lang Marketing同樣發現，19歲以上持有駕照的美國人比例，自1983年來一路下滑至今，降幅甚至多達40％。為什麼？

不需要買車，也負擔不起！

Z世代之所以不想開車，主要是受到心態改變、以及現實面考量兩大影響。

首先，相比嬰兒潮世代年輕時，把買車當成是象徵社會地位、通往自由的重要人生里程碑。對Z世代而言，車單純只是從A點到B點的移動工具。換言之，車子被視為服務，而非必需品，高移動性與不用照顧車輛的自由，才讓他們真正在意。

《富比世》雜誌推測，或許是因為叫車平台興盛，讓年輕人覺得開車不有趣，反而是件麻煩苦差事；此外，根據美國汽車保險公司Jerry去年調查發現，心態上，年輕世代對自己開車的技術，也比年長一輩沒信心。

今年23歲、住在華盛頓的摩根（Madison Morgan）舉例，她只要坐在方向盤前面，就會想起因車禍身亡的高中同學。心理衝擊遲遲無法散去，擔心自己也出車禍，導致她考駕照接連失利。

第二，對環境保護、財務成本等現實層面的擔憂，阻礙了Z世代買車。除了年輕世代更願意為保護環境而身體力行，《彭博》則報導，新車價格水漲船高，讓越來越多普通美國家庭負擔不起。

數據顯示，平均每月車貸分期付款已攀升至777美元（約合新台幣23,470元），幾乎是2019年翻倍。而且新車市場近3成買家，來自年收入15萬美元以上的富裕家庭。雖然隨著供應鏈混亂危機逐步解除，二手車與新車價格出現回落，但隨著電動車漸趨普及，這恐怕只是短暫。

人生大事延後！駕照被社群媒體取代

Z世代不想開車，又反映什麼社會現象？北卡羅來納大學教堂山分校的都市計畫教授麥唐娜（Noreen McDonald）解釋，結婚、生子、搬家、加入職場等人生變化，通常會增加人們開車的可能性。

「但是現在，這些階段一直被推遲，」她指出，反映了20多歲年輕人，如今與父母同住較久，更可能向上攻讀高等教育，傾向晚婚等趨勢。

事實上，這也與年輕世代不想買房的趨勢有所呼應。根據《商業內幕》等外媒報導，美國18至29歲人與父母同住的比例已超過一半，創下1940年以來最高。而背後原因，同樣受到生活成本飆漲，以及高等教育普及率上升、越來越晚結婚等社會因素影響。

此外，不想開車，還顯示駕照正被社群媒體取代！因為社群媒體讓人們不需要親自出門拜訪，還是可以隨時隨地與朋友互動，所以降低了買車、考駕照的急迫性與必需性，但缺點是社交轉向網路化，卻讓朋友之間，少了比較有溫度的面對面互動。

資料來源：Washington Post、Business Insider、Bloomberg、Ratchet+Wrench、Jerry

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