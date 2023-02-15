耶魯教授倡「老人集體切腹」被轟爆...外媒曝真正涵意 日網風向大逆轉

人口老化的現象一直是香港及全球多個地區所面對的問題，隨著醫療進步人類壽命越來越長，老齡人群變多。日本一名經濟學家竟然提出讓老人家集體切腹，事件引起網友大罵他「不尊重老人家」，最近該名學者接受外媒訪問，回應了該事件。

美國耶魯大學日籍副教授經濟學家成田悠輔，於2021年12月登上《ABEMA Prime》節目，談及人口老齡化時表示「我認為唯一解決方法就是老齡人集體自殺，或者集體切腹」。他在2022年1月、2月及2019年2月也曾在電視節目、YouTube和論壇上發表類似言論，最少4年前便已多番提出此看法。今年1月成田再登上《ABEMA Prime》節目討論另外社會議題時，有網友就翻出他以往的「切腹」言論，瞬間登上Twitter熱門。

除了「切腹」論之外，成田也曾指若人口老化不被解決，未來或許需推行「強制安樂死」。有不少網友轟成田發言過激、不負責任，認為他完全不尊重老人家，「你要第一個自殺！」但也有部分人認同他的看法，提出為了社會的將來必須「改朝換代」。爭議傳至海外，知名美國媒體《紐約時報》就「切腹」言論訪問成田，他提到自己的言論被斷章取義。報導指成田以電郵回應問題時表示他叫老人家切腹以解決人口老化的說法只是「抽象的比喻」，坦承自己應更小心言論潛在的負面含義。指經過一些自我反省，他自去年起便沒有提起「切腹」論。

實際上他曾多番深入解釋「切腹」論，認為「人必須懂得退下來的時機，不管是物理上的切腹還是社會上的切腹都沒有所謂」，「但這個國家的一個明顯問題是，各個階層的人都在繼續使用他們過去的成就霸佔社會的注目」。提倡應創造一個「能叫『應該要消失』的人消失的社會」。

《紐約時報》的報導公開後有不少網友支持成田，批評媒體為了博取注意而斷章取義。有人就表示「本來覺得他講得太過份，但看完內容之後我也被說服」。認為成田提出「切腹」論顧名思義是提出「改朝換代」，讓年輕一代接手社會未來發展，打破日本高齡人士的壞風氣。

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文章授權轉載自《香港01》