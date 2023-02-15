神秘街頭藝術家班克西情人節推新作！她將家暴男「丟進垃圾箱」

著名英國街頭塗鴉藝術家班克西又有新作！由於其身份神秘、作品還曾拍出7億天價，每次有新作品現蹤都會吸引目光。這次的作品位在英國肯特郡的建物外牆，看似一名遭家暴的主婦將男子「推入垃圾箱」，由於該日正好是情人節，也讓人猜測班克西想傳達「反對家暴」的訊息。

班克西在他自己的IG上貼出這幅作品。圖中一名女子穿著家事圍裙和手套，打扮類似1950年代風格主婦，掛著神秘微笑，擺出將某物推入一旁現實垃圾箱的姿勢。垃圾箱的另一旁則露出男人的雙腳，暗示該婦人將男子推入。仔細一看，女子雖掛著笑容，右眼卻有黑眼圈和遭毆打痕跡，嘴裡也有缺牙，似乎是一場家暴受害者對加害者的「復仇」。

該則貼文PO出後引起粉絲熱烈回響，短短一天便獲得近140萬個讚。其中最多讚的留言表示「不管是情人節或任何時間，都要對抗對女性的暴力！」、「或許班克西是女性」、「女人對家暴不該容忍，應該要挺身而出」；但也有人並不同意「我們不該為殺人鼓掌，正確對抗家暴的做法是『尋求協助、遠離加害人』，如果這張圖男女角色易位，還會獲得這麼多贊同嗎？」