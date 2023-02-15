經常莫名聞到火柴、煙火味 男子一檢查才知「腦中長瘤」

英國一名男子某天突然發現自己常常聞到奇怪的味道，於是決定去看醫生，沒想到一檢查發現自己腦中有個豌豆大小的腦瘤。

據《太陽報》（The Sun）報導，47歲的丹齊格（Neil Danziger）在2020年時發現自己常常會莫名聞到火柴或煙火燃燒的味道。當時他以為自己可能膽固醇過高，血管阻塞所以出現嗅覺異常，沒想到當年12月他到醫院檢查，才發現自己罹患腦瘤。

丹齊格表示，由於他之前就有高血壓和膽固醇過高的跡象，加上家中有心臟病史，所以他一開始以為自己有心血管疾病。

當時他只要持續做事就會累得頭昏眼花，休息時就會聞到火柴或煙火燃燒的味道。後來他到醫院檢查，醫師告訴他腦中有一顆豌豆大小的腫瘤，這才找出嗅覺改變的原因。

他在2021年8月動手術移除腫瘤，切片後確認這種腦瘤是毛狀膠質細胞瘤（pilocytic astrocytomas），屬於低度膠質瘤(low-grade gliomas)的一種。後來他持續接受化療，目前已經痊癒。

英國每年約有12288人診斷出患有腦瘤，由於只有12%的患者有在檢查時診斷出腦瘤，因此每年有超過5千人死於腦瘤。