影／倒栽蔥！騎腳踏車撞進回收車 男子卡垃圾堆掙扎

國外一名男子騎腳踏車時疑似下坡無法控制速度，直接撞上前方的回收車，整個人卡在回收的垃圾中動彈不得。

據《鏡報》（Mirror）報導，英格蘭一名男子日前在路上騎腳踏車，由於當時是下坡路段，車速較快，男子疑似來不及控制車速，一頭撞上前方緩慢行駛的回收車，整個過程也被回收車的行車紀錄器給拍了下來。

雖然撞擊力道很大，男子被卡在回收物品內動彈不得，但回收車司機疑似沒有發現後方發生車禍，依然持續行駛在路上，後來是路人發現男子卡住以後趕緊提醒回收車司機，司機才停下來察看。

Newlyn has it all 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/gIChGLAKsL — Darren 67 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 (@dpayne435) 2023年2月7日

影片還可以看見男子在過程中，一直在後車斗掙扎。幸好男子在騎腳踏車時有戴安全帽，在路人協助之下順利脫身，也只受一點輕傷，隨後到醫院檢查並無大礙。

這場離奇車禍的影片在網路上瘋傳，吸引不少網友留言，一名網友說之前他也曾經在同一個地段差點發生一樣的意外，另外還有網友開玩笑說這是「開始美好一天的好方法」。