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誘騙少女「會被外星人吃掉」性侵得逞 日占卜師一夫多妻「擁9人後宮」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本男性澀谷博仁以占卜師為名，誘騙少女性侵得逞，平時還過著後宮生活。圖擷自youtube
日本男性澀谷博仁以占卜師為名，誘騙少女性侵得逞，平時還過著後宮生活。圖擷自youtube

日本近來發生一起社會案件。一位名為澀谷博仁的74歲男性占卜師，與其43歲的妻子澀谷千秋合作，哄騙多位年輕女性到自宅洗腦，並且加以性侵得逞。澀谷博仁過去也曾鬧出過性侵事件，還被媒體發現本人實際上一夫多妻，過著有如開後宮般的生活。

根據日本媒體「女性自身」報導，去年12月，澀谷千秋對一位認識的10多歲少女宣稱「我認識不錯的占卜師」，接著將對方介紹給澀谷博仁。博仁於是給少女觀看關於外星人的影片，事後跟少女表示「你會被外星人帶走吃掉，如果不想這樣，就得跟我性交」，少女因此和博仁發生性關係。

事後，博仁又用威脅少女，揚言若是向警方或其他人透露此事，一樣會遭遇不幸。但少女還是告知家人事件經過，因此才會向警方報案而抓到兇嫌。

報導指出，2006年博仁就曾因為威脅女性並性侵，而遭到警方逮捕。平時他則和9位女性一起生活，這些女性都會出錢出力供養他，並認為博仁「很誠實，不會說謊」、「可以信賴」，願意全心全意奉獻，博仁也都將他們視為妻子，過著一夫多妻的生活，被稱為「東大和市的後宮男」。如今觸法被捕，才總算讓整起事件曝光。

性侵 外星人 一夫多妻 性行為

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