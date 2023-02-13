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印度逮捕涉童婚男性 妻女無助出面抗爭

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

印度大量逮捕涉及童婚的男士，卻導致年少妻子孤立無援！印度打擊童婚已久，其中阿姆薩邦規定更嚴，男生不可娶14歲以上的女性為妻，否則將面臨7年到無期的刑期，近期已逮捕2千多名男性。但該舉動卻引發大規模抗議，抗議人士指出，大多數被逮捕的男性都是主要養家的人，導致年幼的妻子孤立無援。

打擊童婚陷入兩難

BBC》報導，雖然童婚在印度是違法的行為，但當地婚姻由長輩決定的習俗、偏鄉地區缺乏教育與貧困等問題，童婚的狀況在該國仍屢見不鮮。根據聯合國兒童基金會的資料，印度是全球最高的童婚率國家之一，大約有約48％的女性在18歲以前就結婚

外媒》報導，隨著童婚氾濫，印度未成年懷孕的數字也逐漸攀升，對此，印度阿薩姆邦當局於今年1月誓言打擊童婚，逮捕超過2千名涉及童婚的男性。但廣泛打擊童婚的行動，也使得許多家庭面臨支離破碎。其中一名丈夫被捕的女士表示，「雖然我們很窮，但我們過得很幸福」。

目前網路上有許多影片，內容都是丈夫被逮捕的妻子在警察局外哭泣或在地上翻滾等，也激起民眾的憤怒情緒。其中一名抗議女性柯哈圖指控，大規模的逮捕行為是「對他們生活的殘忍干涉」。

逮捕行動帶有偏見

阿薩姆邦實施大規模的逮捕行動，但在穆斯林人口較多的地區，逮捕率遠遠高出其他區域。儘管該邦部長薩爾曼強調，「打擊童婚的行動沒有針對特定區域」，但反對聲浪質疑，在特定社區、宗教信仰與語言不同的群眾更容易被逮捕，顯示政府打擊童婚的行動帶有「偏見」。

阿姆斯特丹自由大學講師阿札德指出，童婚是一項社會議題，肇因於印度根深蒂固的父權制度與貧窮，只有透過社會經濟提升，才能有效根除，而非針對特定的地區或族群。

目前印度政府除了通過法律禁止童婚之外，也盼透過教育、投資基礎建設等方式來強化民眾的教育水平，也向貧窮家庭提供資金協助，讓女性能持續接受教育，而非被迫結婚。

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印度 結婚

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