快訊

影／星雲大師大仙寺燒化 上千人頂烈日跪別氣氛莊嚴

獨／醫師把值班室當砲房公開性愛片？ 院方回應了

遭青旅控破壞公物...台大管院營2聲明道歉「願承擔賠償」 籲業者傳估價單

法籍傭兵現身電影《黑豹2》 法國防長：抹煞反恐努力

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導

漫威去年11月最新上映的「黑豹2」出現身著法軍服飾的傭兵，讓看到的法國防長勒科爾尼十分氣憤，直接發推文譴責該片。法國在馬利駐軍反恐長達10年，而今黑豹2出現身著法國馬利作戰服的傭兵，自然讓法國人很不是滋味。

漫威影片出現法國傭兵

「黑豹2」上映後，被許多影評人與粉絲評為漫威史上最好的電影之一，但法國人恐怕不見得有此同感。法國《世界報》指出，影片中出現一群身著法國馬利駐軍作戰服的傭兵被抓到要試圖盜取瓦干達王國的釩金屬。他們最終行動失敗且被帶到聯合國的會議中，單膝跪地接受審判。

法國防長勒科爾尼在看到該影片橋段之後，憤怒地發推文表示，「強烈譴責這段誤導法國武裝部隊形象的影片」。法國過去10年在馬利長期執行巴爾赫內行動，透過少許軍力來協助馬利對抗伊斯蘭叛亂分子。儘管該行動已於去年中止，法國多年來耗費不少資源，也有數十人捐軀，會對影片如此氣憤，其來有自。

法軍反恐長達10年

儘管十分氣憤，勒科爾尼表示，將不會建議或要求漫威改正影片片段。但他強調，現實生活中的法軍是在馬利政府的要求下一肩扛起對抗武裝恐怖份子的任務，而非如影片中的法軍，是跑去非洲國家盜取他們的天然資源。

根據《半島電視台》報導，或許是因為不滿法軍10年剿匪但並沒有收到太大成效，馬利軍政府在2020年8月奪權後，就開始對法國在境內的活動頗有微詞。軍政府最終於去年5月宣布終止與法國的防務協議，法國最終也在去年11月將軍隊全數撤出。

【更多精采內容，詳見

法國 反恐

延伸閱讀

瓦格納傭兵親述俄烏戰場經歷 進退都是死路一條

法國近百萬人罷工反延遲退休 民眾放火警射催淚彈

籃球／多名NBA球星有望登台！世界盃男籃將在新莊打熱身賽

烏東宛若一戰慘況！前瓦格納傭兵受訪：不服從就被指揮官槍殺

相關新聞

法籍傭兵現身電影《黑豹2》 法國防長：抹煞反恐努力

漫威去年11月最新上映的「黑豹2」出現身著法軍服飾的傭兵，讓看到的法國防長勒科爾尼十分氣憤，直接發推文譴責該片。法國在馬利駐軍反恐長達10年，而今黑豹2出現身著法國馬利作戰服的傭兵，自然讓法國人很不是滋味。

印度逮捕涉童婚男性 妻女無助出面抗爭

印度大量逮捕涉及童婚的男士，卻導致年少妻子孤立無援！印度打擊童婚已久，其中阿姆薩邦規定更嚴，男生不可娶14歲以上的女性為妻，否則將面臨7年到無期的刑期，近期已逮捕2千多名男性。但該舉動卻引發大規模抗議，抗議人士指出，大多數被逮捕的男性都是主要養家的人，導致年幼的妻子孤立無援。

進門就找碴店員「你新來的？」 迴轉壽司乾脆不做奧客生意了

壽司郎惡作劇風波鬧得沸沸揚揚，不只造成巨大的經濟損失，也讓壽司郎官方目前停止迴轉壽司的服務，並打算對鬧事的少年進行刑事、民事兩方面的法律行動。除了這次的事件以外，近來就有前迴轉壽司店的員工，表示其實過往在上班時，就碰過許多行徑離譜的客人。

台灣旅客最失格？被點名硬闖馬路拍富士山 在地人揭真相：日本人自己也這樣

新冠疫情逐漸趨緩，各國紛紛開放觀光旅客入境，近日台灣遊客被點名不顧交通安全、硬闖車道，只為拍富士山美景，日本警方為此特別加強警力巡邏，消息傳回台後讓人直呼丟臉。不過，一名熟悉當地情況的在日台人反揭真相

竊賊最愛！華府警告：穿「Canada Goose」外套恐淪搶匪目標

美國首都華盛頓下月將迎來賞櫻季。不過，美國福斯新聞網報導，華府官員提醒當地居民和遊客不要穿著搶手的加拿大品牌Canada...

美國現象／全美最後洗衣板工廠 改製成樂器另類求生

在洗衣機問世之前，用洗衣板手動搓洗衣服是件苦差事。隨著洗衣機的普及，洗衣板工廠接連倒閉，但在俄亥俄州洛根市（Logan）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦