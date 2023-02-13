法籍傭兵現身電影《黑豹2》 法國防長：抹煞反恐努力

漫威去年11月最新上映的「黑豹2」出現身著法軍服飾的傭兵，讓看到的法國防長勒科爾尼十分氣憤，直接發推文譴責該片。法國在馬利駐軍反恐長達10年，而今黑豹2出現身著法國馬利作戰服的傭兵，自然讓法國人很不是滋味。

漫威影片出現法國傭兵

「黑豹2」上映後，被許多影評人與粉絲評為漫威史上最好的電影之一，但法國人恐怕不見得有此同感。法國《世界報》指出，影片中出現一群身著法國馬利駐軍作戰服的傭兵被抓到要試圖盜取瓦干達王國的釩金屬。他們最終行動失敗且被帶到聯合國的會議中，單膝跪地接受審判。

法國防長勒科爾尼在看到該影片橋段之後，憤怒地發推文表示，「強烈譴責這段誤導法國武裝部隊形象的影片」。法國過去10年在馬利長期執行巴爾赫內行動，透過少許軍力來協助馬利對抗伊斯蘭叛亂分子。儘管該行動已於去年中止，法國多年來耗費不少資源，也有數十人捐軀，會對影片如此氣憤，其來有自。

法軍反恐長達10年

儘管十分氣憤，勒科爾尼表示，將不會建議或要求漫威改正影片片段。但他強調，現實生活中的法軍是在馬利政府的要求下一肩扛起對抗武裝恐怖份子的任務，而非如影片中的法軍，是跑去非洲國家盜取他們的天然資源。

根據《半島電視台》報導，或許是因為不滿法軍10年剿匪但並沒有收到太大成效，馬利軍政府在2020年8月奪權後，就開始對法國在境內的活動頗有微詞。軍政府最終於去年5月宣布終止與法國的防務協議，法國最終也在去年11月將軍隊全數撤出。

【更多精采內容，詳見 】