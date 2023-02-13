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進門就找碴店員「你新來的？」 迴轉壽司乾脆不做奧客生意了

聯合新聞網／ 綜合報導
迴轉壽司員工表示，有的客人會故意欺負店員，或曾發生過客人偷帶盤子回家的狀況。壽司示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
迴轉壽司員工表示，有的客人會故意欺負店員，或曾發生過客人偷帶盤子回家的狀況。壽司示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

壽司郎惡作劇風波鬧得沸沸揚揚，不只造成巨大的經濟損失，也讓壽司郎官方目前停止迴轉壽司的服務，並打算對鬧事的少年進行刑事、民事兩方面的法律行動。除了這次的事件以外，近來就有前迴轉壽司店的員工，表示其實過往在上班時，就碰過許多行徑離譜的客人。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名嶋村浩二的前迴轉壽司店員指出，當初他剛打工時，有一位客人A先生一坐下來，就呼喚店員開始點餐。由於是迴轉壽司店，浩二對於客人直接叫服務生的行為感到非常困惑。見嶋村一時感到遲疑，於是開始嫌他「你在這工作多久了」、「怎麼服務客人都不知道嗎」等等話語。

無法招架A先生的嶋村，只好請前輩來幫忙處理。後來才從前輩處得知，這位A先生是店內的常客，但每次來消費，總是在對店員找碴。A先生在一週後又到了店裡，結果有位女服務生也像嶋村一樣，稍微在應對上有些瑕疵，就慘遭A先生的說教。後來店經理乾脆通報警方，直接把A先生列為黑名單禁止入店，才解決了這件事。

另一位化名菅原泰樹的店員則表示，有次他碰到一位婦人拎著一個袋子，裡頭裝著50多盤迴轉壽司店的盤子。婦人告訴他，這些盤子是在附近垃圾場撿到的，顯然不知道是哪位客人在用餐後，擅自把盤子藏匿帶回家，接著扔掉才會出現在垃圾場的。這讓他也感慨，儘管大多數的客人都很守規矩，但還是希望少數的害群之馬能夠更自制，

壽司郎 日本

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