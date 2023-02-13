台灣旅客最失格？被點名硬闖馬路拍富士山 在地人揭真相：日本人自己也這樣

新冠疫情逐漸趨緩，各國紛紛開放觀光旅客入境，近日台灣遊客被點名不顧交通安全、硬闖車道，只為拍富士山美景，日本警方為此特別加強警力巡邏，消息傳回台後讓人直呼丟臉。不過，一名熟悉當地情況的在日台人反揭真相，「日本人自己也會跑到那條路上拍照」。

根據日媒《讀賣新聞》報導，由於山梨縣富士吉田市本町二丁目商店街某處十字路口可以欣賞到富士山壯麗景觀，因此成為許多外國遊客必去的口袋名單，但經常會有台灣、泰國觀光客不顧交通危險、闖進車道拍照，造成周遭店家困擾，日本警方特此加派該路段巡邏警力。

能見到雄偉富士山的十字路口，其實車流量很大，附近還有學校，遊客不停的到馬路中間拍照，讓當地居民感到困擾。 圖／讀者提供

消息傳回台灣後，不少人直呼丟臉，但一名自稱經常到富士山腳下知名景點河口湖出差的網友就在PTT發文，透露「那條路算是河口湖和都留市、大月市必經之路之一」，基本上南北各一線道，所以從早到晚都是塞車慢行的狀態，行駛時速大概只有40公里，如果中間有人停在路上要拍富士山就會更塞，且附近又有車站，所以變成方便拍照的地方。

話鋒一轉，他坦言其實現在河口湖有7成以上是泰國遊客，剩下1至2成才是台灣和東南亞的觀光客，「所以我覺得還好，因為日本人自己也會跑到馬路上拍照，日本人自己大半夜會穿黑漆漆的衣服，不走斑馬線闖過車道」，他也忍不住狠酸，雖然開車的人很困擾，但行人就是這麼偉大。

不少鄉民一聽都忍不住了，不禁大罵「X！日本人自己就會，他們好意思吵」、「總算有人說實話了，想也知道是在地傳統」、「看來富士山周邊危險攝影行為本來就多，不分國別～」、「舔日仔崩潰，原來日本人也會」。