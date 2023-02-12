高緯度蘋果遇暖化危機 英國祭基因法案
英國本土蘋果面臨滅絕危機！專家指出，英國傳統蘋果需要在冬天累積足夠的能量，但低溫的時間受到暖化因素而減少，未來英國的本土蘋果恐被日本或紐西蘭的蘋果取代。面對氣候危機，英國政府已祭出基因技術法案，盼能增進精準育種技術與產業發展。
暖化威脅高緯度水果
《衛報》報導，隨著全球暖化加劇，冬天的溫度也逐漸上升，包括梨子、黑醋栗等高緯度生長的水果都受到影響，其中英國本土蘋果需要在冬天保存能量，但氣溫上升導致該種蘋果難以長出果實，未來將面臨滅絕危機。
英國本土蘋果「Egremont russet」不同於市面上常見的蘋果，顏色呈現赤褐色。相比常見的日本富士蘋果或紐西蘭的嘎啦蘋果，饕客指出，英國傳統蘋果帶有一股花香味，是其他蘋果沒有的味道。
基因改造有爭議
《英國國會》報導，英國環境食品與鄉村事務部於去年5月提出《基因技術（精準育種）法案》，目標鼓勵英國的農牧業創新，減少對動植物基因編輯的監管，並提高農業與糧食生產。
專家認為，面對全球糧食危機、人口過剩與健康考量，透過基因技術的精準育種，能更有效率的開發出對人體健康、環境都有益的產品。基改產品的例子包括：飽和脂肪大幅降低的大豆油已經在美國市面流通、日本正在銷售能夠降低血壓的番茄。
《SentientMedia》報導，瓦赫寧根大學動物倫理學副教授貝薇可則指出，基因改造技術強迫動植物來適應環境變遷，可能導致生產過剩的狀況，對環境反而造成不利的影響。
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