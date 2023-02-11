三上悠亞爆姐弟戀「不再屬於大家」？日男還未成年撞臉港藝人

AV女優三上悠亞正式公開戀情！連續在IG公開多張親熱照，粉絲更起底這位追到三上的男子，原來是位19歲未成年小鮮肉（日本人20歲成年）！AV一姐這回很認真，表示從此她就不再屬於「大家」了。

三上悠亞IG有近350萬人follow，YouTube頻道也累積了60萬追蹤。2月10日三上悠亞在自家IG的限時動態連續share跟一位男性的親密合照，一條薯條兩人咬，絕對不是普通朋友，點擊寫明「心心念念的USJ約會」的連結，還附上YouTube片，兩人去日本環球影城拍拖，合照包括拖手仔、臉貼臉甚似親密，不少網友都大叫：「mola mola」、「看了妳這麼多年真是捨不得、但祝妳幸福。」、「兩個好襯」。

有人說三上的男友跟港藝人姜濤撞臉，但記者覺得不算太像。

三上的男友是追蹤者達146萬人的人氣YouTuber「かの/カノックスター」，再仔細看「かの」channel，原來二人在8個月前已經一齊拍片，「かの」仲曾經上過三上房間過夜，只見三上喝一包叫「精之命」的健康飲品，之後兩人就走入三上的睡房，在超豪華大床影合照！

片中更可見到以三上的名牌袋格子，最近新買了Fendi Fendigraphy Logo袋。三上最近新買了Fendi Fendigraphy Logo袋。

近年不少日本女星、歌手都喜歡嫁YouTuber，比如欅坂46前成員今泉佑唯就跟了百萬人氣YouTuber Mahoto奉子成婚，但對方被爆逼少女拍淫照被捕身敗名裂，女方最終要做單親媽媽，令人都擔心三上悠亞會不會又「跟錯人」。不過大家別怕，其實三上只是跟「かの」指時下流行的模擬約會片。

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文章授權轉載自《香港01》