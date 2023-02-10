大口吃滷肉飯！台灣美食登日本自衛隊菜單 台灣網友卻揪1點：不合格

日本陸上自衛隊也瘋台灣美食！日本陸自練馬駐屯地近日在推特發文，表示要透過美食彌補無法出國旅行的遺憾。而其選擇的美食有台灣的小籠包、酸辣湯和滷肉飯，還有隊員手繪黑板畫、寫中文。該則推文也被台灣網友看到，表示「黑板畫得很可愛」，但也有許多鄉民揪出「少1味」，直呼「這不是滷肉飯！」

日本陸上自衛隊練馬駐屯地近日在推特發文，表示既然不能出國旅行，只好透過美食圓夢。並寫出當日的菜單有小籠包、酸辣湯和滷肉飯，甜點還有杏仁豆腐配橘子，並附上陸上自衛隊員大口品嘗台灣滷肉飯的照片。

除此之外，推文中更特別提到有一名陸上自衛隊員繪製黑板畫，從照片中可看到，黑板上畫有貢茶飲料店的珍珠奶茶、滷肉飯、台灣知名IP馬來貘、金牌台啤以及中華民國國旗，並且還用中文寫出「多謝」、「魯肉飯」。

該則推文也被台灣網友分享到PTT，表示「黑板畫得很可愛」，但原PO也認為餐點有些不正宗，指出「欸那碗湯怎麼看都像味噌湯啊」、「滷蛋變成水煮蛋，然後滷肉的部分沒有帶皮，醬油顏色也不夠的樣子」。

對此，許多網友也留言附和，表示「這不是滷肉飯！」、「請支援滷汁」、「看起來醬油加太少，可能也沒加冰糖」、「沒醬色」、「國軍肉燥飯屌打」、「白成這樣最好能叫滷肉飯啦」、「這個只能算拿來澆飯的肉燥吧」。

有網友則推測滷肉飯不夠正宗的原因，指出「日本市面上流通的豬肉就是沒豬皮，而且日本人也沒吃豬皮的習慣」、「日本除了沖繩基本上超市不賣帶皮豬肉（還有豬腳），通常要找精肉店才有」、「猜測應該是有營養師計算過卡路里和每日攝取鹽量做出來的」、「可能日本都以為台灣人都吃的比較鹹，所以滷肉用的是淡口或白醬油，這樣滷肉色澤反而不深」。