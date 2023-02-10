柯比MVP賽季球衣以580萬美元拍出 創史上第二高價

NBA已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）MVP賽季所穿的一件球衣，在蘇富比拍賣行以580萬美元（約1.76億台幣）落槌，刷新這名球星的紀念品最高拍賣價，也是史上第二貴的球衣。

CNBC報導，蘇富比表示，這件布萊恩在2007~2008賽季穿了25場比賽的球衣，如今是有史以來拍賣價格最高的布萊恩紀念品，也是該拍賣行所拍出的最二高價球衣。

2007~2008賽季正是布萊恩生涯中唯一拿到最有價值球員（MVP）的賽季，而布萊恩在當年西區決賽第二場投進三分球後振奮地抓住這件球衣，成為這位傳奇巨星留下的經典照片。

蘇富比先前估計，這件球衣可望以500萬至700萬美元之間拍出。

先前拍賣價最高的布萊恩紀念品是，他一件1996~1997賽季穿的贏球簽名球衣，2021年以370萬美元拍出。