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史上第二高價！柯比MVP賽季球衣 580萬美元拍出

柯比MVP賽季球衣以580萬美元拍出 創史上第二高價

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）MVP賽季所穿的一件球衣，在蘇富比拍賣行以580萬美元（約1.76億台幣）落槌。圖片截自蘇富比網站
NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）MVP賽季所穿的一件球衣，在蘇富比拍賣行以580萬美元（約1.76億台幣）落槌。圖片截自蘇富比網站

NBA已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）MVP賽季所穿的一件球衣，在蘇富比拍賣行以580萬美元（約1.76億台幣）落槌，刷新這名球星的紀念品最高拍賣價，也是史上第二貴的球衣。

CNBC報導，蘇富比表示，這件布萊恩在2007~2008賽季穿了25場比賽的球衣，如今是有史以來拍賣價格最高的布萊恩紀念品，也是該拍賣行所拍出的最二高價球衣。

2007~2008賽季正是布萊恩生涯中唯一拿到最有價值球員（MVP）的賽季，而布萊恩在當年西區決賽第二場投進三分球後振奮地抓住這件球衣，成為這位傳奇巨星留下的經典照片。

蘇富比先前估計，這件球衣可望以500萬至700萬美元之間拍出。

先前拍賣價最高的布萊恩紀念品是，他一件1996~1997賽季穿的贏球簽名球衣，2021年以370萬美元拍出。

至於史上最貴球衣則是「籃球之神」喬丹所創。喬丹1998年生涯最後一次總冠軍賽首戰所穿球衣，去年9月以1,010萬美元落槌。

Kobe Brayant當年西區決賽第二場投進三分球後振奮地抓住這件球衣，成為這位傳奇巨星留下的經典照片。路透
Kobe Brayant當年西區決賽第二場投進三分球後振奮地抓住這件球衣，成為這位傳奇巨星留下的經典照片。路透

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