柯比MVP賽季球衣以580萬美元拍出 創史上第二高價
NBA已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）MVP賽季所穿的一件球衣，在蘇富比拍賣行以580萬美元（約1.76億台幣）落槌，刷新這名球星的紀念品最高拍賣價，也是史上第二貴的球衣。
CNBC報導，蘇富比表示，這件布萊恩在2007~2008賽季穿了25場比賽的球衣，如今是有史以來拍賣價格最高的布萊恩紀念品，也是該拍賣行所拍出的最二高價球衣。
2007~2008賽季正是布萊恩生涯中唯一拿到最有價值球員（MVP）的賽季，而布萊恩在當年西區決賽第二場投進三分球後振奮地抓住這件球衣，成為這位傳奇巨星留下的經典照片。
蘇富比先前估計，這件球衣可望以500萬至700萬美元之間拍出。
先前拍賣價最高的布萊恩紀念品是，他一件1996~1997賽季穿的贏球簽名球衣，2021年以370萬美元拍出。
至於史上最貴球衣則是「籃球之神」喬丹所創。喬丹1998年生涯最後一次總冠軍賽首戰所穿球衣，去年9月以1,010萬美元落槌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言