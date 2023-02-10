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壽司郎屁孩恐賠百萬日圓？專家憂類似事件將「週期性重演」

聯合新聞網／ 綜合報導
儘管壽司郎事件少年將面臨求償，但專家認為每隔幾年，類似的事件就會重演。法新社
儘管壽司郎事件少年將面臨求償，但專家認為每隔幾年，類似的事件就會重演。法新社

壽司郎惡搞事件以來，除了造成官方股價大跌，蒙受巨大經濟損失，也讓壽司郎決定中止「迴轉壽司」，改用全面點餐的方式服務，產生相當的影響。雖然鬧事少年至今仍是輿論的撻伐對象，然而有專家認為，類似的惡作劇事件已經不是第一次發生，未來還有可能再度重演。

根據日本媒體「文春Online」報導，對餐飲界頗有心得的日本律師石崎冬貴指出，像壽司郎屁孩的惡作劇行為，可能會觸犯業務妨礙、器物損毀，以及竊盜三條罪嫌。特別是直接用手拿走正在迴轉盤上的壽司，等於是竊盜罪的範疇，按照日本法律，光這條就可能判處十年以下、或50萬日圓（約相當於新台幣11.43萬元）以下的罰金。

不過，當事者很有可能會因為身份為高中生的關係，被送往家庭裁判所，並被判處保護觀察，而非正式刑責。但即使如此，受害店家還是有權利進行針對損失求償，只要能證明有人因為惡搞影片，變得不願在前往迴轉壽司店用餐的話，就能以百萬日圓為單位求償（100萬日圓約相當於新台幣22.86萬元）。然而從過往判例來看，若是以股價下跌為由求償，會因為難以建立因果關係而無法成立。

石崎分析，其實在2013到2018年，日本就曾經流行過打工族刻意惡搞店家的風潮。當時許多犯案者都是大學生，他們並不是為了打擊店家，而純粹只是因為好玩才惡搞。即使一時鬧出風波，讓當代人加以警惕，但等到四、五年後，這些人也都從學校畢業了，新一代的年輕人可能又會重演相同事件，形成一個週期，是需要整體餐飲業界重視的一大問題。

壽司郎 日本 餐飲業 律師

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