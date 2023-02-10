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失業又遇通膨！為讓孩子吃飽 四寶媽1.5月暴瘦12公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
凱莉在2021失業短短一個月內就瘦了12公斤，只因為要讓孩子吃飽。圖擷自鏡報
凱莉在2021失業短短一個月內就瘦了12公斤，只因為要讓孩子吃飽。圖擷自鏡報

英國雖是已開發國家，卻因為通膨導致不少家庭面臨生計壓力。一名獨自養育4個孩子的四寶媽近期接受採訪時表示，由於失業頓失收入，但又要養4個孩子，讓她在短短一個半月內就瘦了12公斤。

據《鏡報》（Mirror）報導，今年41歲的凱莉（Kelly Young）育有4個孩子，她在2021年12月失業，為了讓孩子吃飽，自己一下子瘦了12公斤。

凱莉受訪時表示，她在失業後找到一份清潔工的工作，社區也有社福機構會給他們食物，但生活還是過得非常辛苦。凱莉提到，她花了很多時間才能放下自尊向外尋求協助，但就算有社福機構的幫忙和新工作的收入，每個月還是不停透支。每個月領了薪水，馬上就因為要繳交各種帳單而花光。

凱莉表示，她非常感謝社福機構的協助，他們不但提供食物給她，還會給她加油券，讓她可以省下一點油錢。

根據英國智庫國家經濟與社會研究所（NIESR）指出，通膨將是今年經濟、個人與家庭的主要擔憂之一。NIESR預測，雖然今年英國的GDP可能會呈現0.2%的微弱成長，仍有四分之一的家庭需要面對通膨衝擊。

目前英國通膨率為10.5%，根據NIESR預測，至2024年底英國通膨仍將維持3%以上，要到2025年Q3才可能下降至2%。近期英國更爆發十年來最大規模罷工，要求僱主給予合理薪資，好讓員工能因應通膨。

通膨 薪水 失業

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