快訊

土敘震災已超過萬人死亡：土耳其違建「就地合法」釀災？

2023賀歲檔國片再度慘敗 產業觀察家：關鍵問題是這個

相隔801天室內口罩終解禁 張上淳說明放寬4原因

暖化新解方？ 發射月球塵埃擋陽光

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
新研究建議，通過開採月球上數百萬噸的塵埃，並發射到月球的軌道上，減少照射到地球的陽光。（Photo by Tony Armstrong-Sly on Flickr under C.C. License）
新研究建議，通過開採月球上數百萬噸的塵埃，並發射到月球的軌道上，減少照射到地球的陽光。（Photo by Tony Armstrong-Sly on Flickr under C.C. License）

用月球上的塵埃阻擋照射到地球的陽光，可減緩地球暖化？研究指出，只要發射到正確的月球軌道上，塵埃就能有效散射太陽光，大量減少傳遞到地球的熱能。但反對者指出，月球工程的難度相當高，此建議不切實際，且分散了各界對淨零碳排的注意力。

月球塵埃阻陽光

衛報》報導，最新研究建議，通過開採月球上數百萬噸的塵埃，並發射到月球的軌道上，形成「太陽光盾牌」，漂浮的塵埃能阻擋部分照射到地球的陽光，減緩全球暖化。

主導研究的猶他大學天體物理學家羅姆利表示，月球塵埃的顆粒大小與成分恰到好處，能有效分散太陽光。他說，比起從地球發射塵埃，直接從登月表面發射塵埃的成本低很多，計算出能為地球長期供應陰影的月球軌道。

月球工程難度高

然而，加州大學洛杉磯分校環境專家帕森表示，月球塵埃的建議是「有趣的科學推測」，但不太可能付諸實踐，主要原因在於與地球的工程相比，月球工程的成本更高，且更難以預測。

為了拯救氣候危機，世界各地都有新奇的想法，如「反射太陽光」的研究方案甚至得到美國政府的支持。根據《白宮新聞資料》指出，白宮已經啟動了為期五年的「氣候干預」研究大綱，內容包括在地球平流層噴灑反光物質，減少照射到地球的太陽光。

減少碳排才是重點

針對反射太陽光的工程建設，反對者痛批，這建議無益於減緩全球暖化，還會分散全球擺脫化石燃料的注意力，加劇氣候變遷，如烏得勒支大學全球永續發展教授比爾曼說，人為開採月球或近地小行星的物質，來阻擋太陽光的想法，並無法阻止氣候危機。

「現在最重要的是大幅降低溫室氣體排放，」他強調，這需要將大量資源挹注於技術研發，並加速社會經濟的轉型，「開採月球塵埃並非我們需要的答案」。

【更多精采內容，詳見

暖化 白宮 洛杉磯

延伸閱讀

SpaceX星艦挑戰發射前最後關卡 9日執行靜態點火測試

瞄準太空經濟 南韓趁勝追擊扶植航太產業

上週才被發現！「貨車大小」小行星今掠過地球 離地表超近

從38萬公里之外送來祝福！「玉兔二號」傳回最新月球地形地貌相片

相關新聞

「壽司郎屁孩」退學了！鄰居爆料近況：全家人面容憔悴…

壽司郎惡搞風波至今仍未平息，犯下過錯的金髮少年，至今仍是輿論撻伐的對象，本名與學校等基本資料，也已經被網友肉搜公布在網路上了。近來日媒爆料，表示這位少年因為不堪其擾，已經決定退學。

史上規模前五大地震…日311排第4 智利這場9.5強震是地震+海嘯+火山爆發

土耳其東部2/6發生了兩起強震，再度喚起大家對於大自然威力的敬畏，以及對地震災害的痛苦記憶。

單身11年想當單親媽媽 她上網買陌生人捐精DIY成功生女

國外一名女子單身了11年，她不想跟其他人建立關係，但還是想要有孩子，於是決定上網買DIY授精盒。沒想到第一次就成功了，最後也生下一個女兒。

暖化新解方？ 發射月球塵埃擋陽光

用月球上的塵埃阻擋照射到地球的陽光，可減緩地球暖化？研究指出，只要發射到正確的月球軌道上，塵埃就能有效散射太陽光，大量減少傳遞到地球的熱能。但反對者指出，月球工程的難度相當高，此建議不切實際，且分散了各界對淨零碳排的注意力。

幽靈員工擺爛也不怕被開除？遠端工作讓日本「薪水小偷」激增

30多歲的吉原（化名）任職的系統開發公司在疫情爆發的2020年起允許在家上班，一開始他會在上班時間上三溫暖，之後兼做美食外送、YouTuber，還把煙灰缸長壓在電腦鍵盤，偽造出勤加班紀錄。疫情肆虐，改變日本職場，遠端工作成常態，幽靈員工卻因此爆增。

猛獁象去哪了？2萬年前神秘消失的巨獸草原

現在是春天，但即使是整個冬天，地上也沒被雪覆蓋，而是鋪上了大量的枯草與飛沙。阿拉斯加北部布魯克斯山脈（Brooks Range）與永凍的北冰洋海岸之間的平原異常乾燥，雨雪幾乎都與這片土地擦身而過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦