暖化新解方？ 發射月球塵埃擋陽光

用月球上的塵埃阻擋照射到地球的陽光，可減緩地球暖化？研究指出，只要發射到正確的月球軌道上，塵埃就能有效散射太陽光，大量減少傳遞到地球的熱能。但反對者指出，月球工程的難度相當高，此建議不切實際，且分散了各界對淨零碳排的注意力。

月球塵埃阻陽光

《衛報》報導，最新研究建議，通過開採月球上數百萬噸的塵埃，並發射到月球的軌道上，形成「太陽光盾牌」，漂浮的塵埃能阻擋部分照射到地球的陽光，減緩全球暖化。

主導研究的猶他大學天體物理學家羅姆利表示，月球塵埃的顆粒大小與成分恰到好處，能有效分散太陽光。他說，比起從地球發射塵埃，直接從登月表面發射塵埃的成本低很多，計算出能為地球長期供應陰影的月球軌道。

月球工程難度高

然而，加州大學洛杉磯分校環境專家帕森表示，月球塵埃的建議是「有趣的科學推測」，但不太可能付諸實踐，主要原因在於與地球的工程相比，月球工程的成本更高，且更難以預測。

為了拯救氣候危機，世界各地都有新奇的想法，如「反射太陽光」的研究方案甚至得到美國政府的支持。根據《白宮新聞資料》指出，白宮已經啟動了為期五年的「氣候干預」研究大綱，內容包括在地球平流層噴灑反光物質，減少照射到地球的太陽光。

減少碳排才是重點

針對反射太陽光的工程建設，反對者痛批，這建議無益於減緩全球暖化，還會分散全球擺脫化石燃料的注意力，加劇氣候變遷，如烏得勒支大學全球永續發展教授比爾曼說，人為開採月球或近地小行星的物質，來阻擋太陽光的想法，並無法阻止氣候危機。

「現在最重要的是大幅降低溫室氣體排放，」他強調，這需要將大量資源挹注於技術研發，並加速社會經濟的轉型，「開採月球塵埃並非我們需要的答案」。

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