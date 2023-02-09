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單身11年想當單親媽媽 她上網買陌生人捐精DIY成功生女

聯合新聞網／ 綜合報導
瓊斯已經單身11年，當年是靠DIY授精盒懷上女兒。圖擷自鏡報
瓊斯已經單身11年，當年是靠DIY授精盒懷上女兒。圖擷自鏡報

國外一名女子單身了11年，她不想跟其他人建立關係，但還是想要有孩子，於是決定上網買DIY授精盒。沒想到第一次就成功了，最後也生下一個女兒。

據《鏡報》（Mirror）報導，今年35歲的瓊斯（Verity Jones）認為自己是泛性戀者，她在24歲那年開始單身到現在，不過25歲那年她做了一個奇怪的夢，夢中她懷了一個孩子，讓她開始思考適合生育的時鐘是否已經開始倒數。

瓊斯說她不想隨便跟人發生關係，所以就上網購買DIY授精盒，接受陌生人的捐精。沒想到過程竟然一次就成功，瓊斯在2012年9月生下一個女兒，現在已經10歲。

瓊斯在受訪時表示，之前她很享受性愛，也有很多段「沒有承諾的關係」。不過24歲那年，她突然覺得這一切根本沒有意義，於是決定保持單身。她坦言，自己聽過很多感情失敗的案例，所以完全不相信真愛，她寧可讓女兒只有一個媽媽，也不要讓她經歷父母感情破裂的過程。

瓊斯提到，現在她的媽媽還是常鼓勵她去談戀愛，周遭朋友也不太理解她為什麼不找對象，但她認為單身的自己非常快樂。她覺得自己不需要有伴侶也可以快樂，而且可以不用考慮對方的感受，不用取悅對方。

不過單身那麼久，瓊絲偶爾也還是會感到寂寞。她表示，她有時還是會想，自己是不是這輩子都不會再跟人發生關係，就像個60歲的女人一樣，覺得自己沒有魅力。但瓊斯說這種想法通常不會持續太久，她大部分的時候還是很享受自己的單身生活，享受跟女兒一起的「兩人世界」。

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