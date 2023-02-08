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海平面續上升 多國沿海遭淹沒

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
圖說：海平面上升後，曼谷部分地區恐怕會遭水淹沒。(Photo zhou f sh on Flickr used under Creative Commons license)
圖說：海平面上升後，曼谷部分地區恐怕會遭水淹沒。(Photo zhou f sh on Flickr used under Creative Commons license)

海平面上升對沿海居民是一大警訊。歐洲最近採用更精準的光達技術測量地面海拔後分析指出，海平面上升淹沒農地、污染水源及造成大量人類流離失所的情況將提早出現，海水淹沒陸地的面積也將增加2.4倍。

雷達精準度欠佳

據《氣候內幕新聞》報導，荷蘭研究公司Data for Sustainability研究人員羅納德表示，隨著海平面持續上升，許多沿海地區遠比科學家想像得還要低，過去研究海平面上升大多是採用雷達測量而得，並無法分辨建築物頂部與實際地面相距的海拔高度，因而造成地面海拔被高估，這次研究則採用光達技術取得更精準測量。結果發現，海平面增加覆蓋陸地範圍將是過去模型預測的2倍。

德國波茨坦氣候影響研究所科學家斯特凡指出，「與舊海拔模型估計結果相比，現在海平面上升1、2公尺，預計會產生更多的洪水氾濫、更多的人生活在易受海平面上升影響的地區。」

海平面恐上升90公分

美國國家海洋暨大氣總署專家威廉史威特指出，「這次研究對於許多缺乏準確的沿海高度資訊來評估海平面上升造成洪水風險的國家來說是重要進展。」新數據也指出，海平面升高2公尺後，將讓曼谷的大部分地區及其1,000萬居民生活在海平面以下，反觀之前的預測則認為，屆時曼谷大部分地區仍將高於海平面。羅納德指出，估計生活在低於海平面的人口將比之前預計的再多出2.4億人。

聯合國政府間氣候變化專門委員會最近預測指出，到2100年全球海平面平均上升約50公分，但科學家表示，如果最糟情況出現，格陵蘭和南極冰蓋融化，海平面有可能上升多達90公分。

據《EurekAlert!》報導，過去對於陸地海拔的低估，代表沿海地區預備海平面上升的時間縮短，海平面上升產生最大衝擊的時間會比以前預估還早。這次利用新的光達海拔模型的分析顯示，海平面上升2公尺後，相較過去雷達模型所推測會被淹沒的陸地面積將增加2.4倍。羅納德認為，如果在易受衝擊地區的民眾想要減輕最大的破壞力，在海平面上升幾公尺之前就該採取行動。

本次研究結果刊登在Earth’s Future期刊。

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