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超乎預期！韋伯望遠鏡發現「未知小行星」 大小接近羅馬競技場

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
歐洲天文學家運用韋伯太空望遠鏡，成功發現大小接近羅馬競技場的未知小行星，位於火星到木星間的主要小行星帶。圖／取自Twitter@esa
歐洲天文學家運用韋伯太空望遠鏡，成功發現大小接近羅馬競技場的未知小行星，位於火星到木星間的主要小行星帶。圖／取自Twitter@esa

歐洲天文學家運用韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope），成功發現大小接近羅馬競技場（Colosseum）的未知小行星，位於火星木星間的主要小行星帶。

法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，這顆長度介於100至200公尺的小行星，是韋伯至今發現的最小天體。

NASA聲明說，歐洲天文學家是「偶然發現」這顆小行星，還需進一步觀測，才能判定其組成和特性。

德國馬克斯普朗克地外物理學研究所（Max PlanckInstitute for Extraterrestrial Physics）天文學家穆勒（Thomas Muller）表示：「我們完全沒預期到會發現小行星。」

這顆小行星是在韋伯的中紅外線儀器（Mid-InfraRed Instrument）校準時發現，穆勒表示：「韋伯靈敏度驚人，因此能從超過1億公里的距離，看到這顆大約100公尺的天體。」

去年7月開始運作的韋伯望遠鏡，是歷來打造過最強大的太空望遠鏡，至今蒐集到許多空前的資料和令人驚嘆的畫面。

太空 NASA 火星 木星

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