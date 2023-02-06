女兒稱「年邁雙親不便見客」 警一聽有鬼破門驚見腐屍白骨

日本東京都世田谷區發生一起社會事件，一對90歲及80歲的老夫妻因為失聯，於是警方便到其住宅探訪。結果發現這對夫妻已經死亡，屍首還化為一堆白骨。而詳細過程究竟是怎麼發生的，目前則在審問嫌疑重大的女兒。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，4日下午時，90歲男性死者的弟弟向警方報案，表示這幾年都聯絡不上哥哥。警察於是當天造訪男性住處，但是沒有得到回應。隔天再訪時，老夫妻50多歲的女兒才出面，表示雙親現在身體狀況不佳，所以無法見人。

感到事有蹊蹺的警方，立刻進到室內，結果分別在二樓的寢室，以及一樓的廁所發現夫妻遺體。其中男方已經化為一堆白骨，無法辨認性別，但女方的遺體仍在腐敗中，可以看出是一位高齡女性。

警方於是偵訊同居的女兒，她才坦承一年多前就聽母親講「父親去世了」，母親則是去年九月時被發現在廁所前倒地不起。由於她太過震驚，無法接受現實，所以也沒有進行任何葬禮等等。然而這行為不只不合乎人倫常理，也觸犯屍體遺棄的罪嫌，因此日本警方仍持續偵辦中。